Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь

Миллионы американцев будут эвакуироваться в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. Об этом 12 января написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он выразил уверенность, что это вызовет распад США, как в свое время распался СССР. По мнению Жириновского, Советский Союз распался, так как «русские подкармливали национальные окраины», и то же самое происходит в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население, в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — заявил политик.

Сейчас белые американцы составляют большинство населения, но через 10 лет они могут стать меньшинством и столкнутся с дискриминацией.

После этого американцы начнут выезжать в Канаду, Австралию и другие регионы мира. Россию попросят поселить несколько миллионов человек «где-нибудь в Сибири», предсказал он.

В случае отъезда миллионов граждан Соединенные Штаты «рухнут», так как после отъезда белых американцев общество не сможет поддерживать высокий уровень жизни и развития, заключил политик.

В конце декабря Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускным дням трудящихся россиян. Он пояснил, что дни новогодних каникул люди могут распределять по желанию: сохранить на Новый год и отправиться в отпуск, оставить на майские праздники или добавлять по одному-два выходных каждую вторую неделю.