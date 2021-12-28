Жириновский предложил перенести новогодние каникулы на отпуска

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускным дням трудящихся россиян. Свою позицию он выразил 28 декабря в беседе с «РИА Новости».

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», — заявил политик.

Он пояснил, что дни новогодних каникул люди могут распределять по желанию: сохранить на Новый год и отправиться в отпуск, оставить на майские праздники или добавлять по одному–два выходных каждую вторую неделю.

По его мнению, это позволит эффективнее работать и отдыхать, улучшит экономическую ситуацию и сделает праздничные дни в январе продуктивнее.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем на своем уровне.