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В Казахстане рассказали о подготовке массовых беспорядков в январе 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане, которые были в январе 2022 года, велась в течение предыдущих 12 месяцев. Об этом заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов в четверг, 5 января.

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Он подчеркнул, что подготовка исполнителей шла тайно и была тщательно спланирована. В числе зачинщиков оказались организованные преступные группировки.

«Они набирали людей, вооружали, закупали рации и транспорт <...> отдельные силовики курировали эту подрывную работу», — рассказал Асылов, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.

По его словам, это была попытка госпереворота.

Асылов также напомнил, что после беспорядков было возбуждено дело в отношении экс-руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова по статьям о госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

В настоящее время дело рассматривается в суде.

2 января 2022 года в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в беспорядки. В Алма-Ате радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Вскоре в страну были введены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Спустя несколько дней ситуация стабилизировалась.

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