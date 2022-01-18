«Навязанная диаспора»: как русские в Казахстане пережили беспорядки
С начала беспорядков в Казахстане некоторые СМИ и Telegram-каналы рассуждали об угрозе русским, проживающим в республике. Якобы из-за ввода военных ОДКБ они окажутся в опасности из-за роста казахского национализма. «Известия» поговорили с русскими жителями страны, чтобы разобраться, как январские события повлияли на их отношения с казахами. Опрошенные констатировали: ввод миротворцев ОДКБ никак не сказался на межнациональном диалоге, поскольку русские, живущие в республике, не ассоциируются с Россией — они местные. Однако на бытовом уровне проявления неприятия всё же есть, отметили собеседники «Известий».
Отголоски в YouTube
«Русские — гастарбайтеры, потому что они не знают языка страны, где живут». С такими плакатами в августе 2021 года видеоблогер Куат Ахметов начал ходить по магазинам Алма-Аты и других городов Казахстана и требовать от продавцов говорить с ним на казахском языке. Если продавец отказывался, молодые люди из компании Ахметова заставляли записать извинения на камеру.
Свои рейды парни назвали языковыми патрулями, каждую вылазку националисты записывали и выкладывали на YouTube. Примечательно, что названия видеороликов на канале даны на русском языке, но с большим количеством ошибок.
Рейды продолжаются и сейчас. Последний видеоролик опубликован 14 января, правда, на нем нет привычных извинений — женщина приходит в госучреждение и возмущается, что инструкции по борьбе с коронавирусом и план эвакуации из здания даны на русском языке.
Помимо таких рейдов, авторы канала сознательно искажают факты, преподнося их в подчеркнуто русофобском ключе. По следам январских беспорядков один из роликов назвали «Российские снайреры отстреливают детей в Казахстане» (орфография сохранена). В видео авторы канала утверждают, что российские военные якобы участвовали в убийствах мирных граждан во время протестов, в частности говорится о гибели 12-летнего Султана у здания Ауэзовского РОВД в Алма-Ате.
Это неправда. Согласно показаниям брата погибшего мальчика, которые передает Telegram-канал ORDA, Султан погиб в ходе перестрелки вечером 5 января. Российские миротворцы начали прибывать в Казахстан только 7 января.
Канал Куата Ахметова, где 32,3 тыс. подписчиков, по-прежнему не заблокирован ни в России, ни в Казахстане, несмотря на многочисленные жалобы со стороны российских политиков (в республике в августе в отношении владельцев канала возбудили уголовное дело по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»). В Россотрудничестве не ответили на запрос «Известий».
Помимо языковых патрулей, напряжения в российско-казахстанские отношения добавили и высказывания нового министра информации и связи республики Аскара Умарова в бытность его директором агентства «Казинформ».
«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит» — так Умаров обратился к русским, проживающим в Казахстане около 10 лет назад, сообщали СМИ.
Аскар Умаров
По мнению старшего научного сотрудника центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, сам факт того, что Умарова назначили на министерский пост, говорит о большом кадровом голоде в республике.
— Не то чтобы специально на этот пост назначили откровенного русофоба. Просто у нынешнего президента скамейка запасных небольшая, учитывая какой большой раскол был в элите, — пояснил эксперт «Известиям».
«Известия» попытались оперативно получить комментарий Аскара Умарова в социальных сетях по поводу отношения к русской диаспоре и его высказываниям, но не получили ответа.
«Русофобия, конечно, есть»
Сами русские жители Казахстана или те, кого Аскар Умаров назвал «навязанной диаспорой, рассказали «Известиям», что сторонники националистов вроде Куата Ахметова — в меньшинстве. В основном на севере страны не сталкиваются с проявлениями национализма.
— Я никакой русофобии не заметила. Тот круг людей, с которыми я общаюсь, также никакого давления не ощутил. Вы знаете, у нас не различают национальности. И ввод ОДКБ нормально приняли, и казахи сами писали в «Одноклассниках», что вынужденная мера и президент правильно сделал, что пригласил ОДКБ. Конечно, есть и те, кто опасается, называет это оккупацией, боится, что русские заселятся — такие мнения тоже были. Но ничего криминального, никакой русофобии не было, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Светлана из Павлодара, одного из русских центров на севере Казахстана.
Вообще русские — вторая по численности национальная группа Казахстана. В 1991 году в республике проживало 6,2 млн русских (40% населения), но к началу 2021-го их число сократилось до 3,4 млн (18% населения). Большинство русских граждан страны проживают на севере, в городах Павлодар, Петропавловск, Костанай и Кокшетау.
Согласно прошлогодней переписи населения (третьей за 30-летнюю историю республики), устный русский в Казахстане понимают 94% населения (казахский — 74%).
Примечательно, что в республике до сих пор сохранилась пятая графа в паспорте — во всех документах указывается национальность. При этом выбрать ее самому нельзя — она дается исходя из национальности отца или матери.
— Из-за этой пятой графы возникает много проблем при устройстве на работу или поступлении в вуз. В программу «Болашак», по которой талантливая молодежь может уехать учиться за границу, в основном отбирают казахов, на пятую графу там внимательно смотрят, — отметила в беседе с «Известиями» Анна из Костаная.
На уточняющий вопрос: сталкивалась ли она сама с проблемами при приеме на работу, Анна уточнила: «Казахи стараются брать казахов, желательно из своего ру (рода)». По ее словам, родоплеменные связи в республике по-прежнему играют большую, если не определяющую роль как при устройстве на работу, так и при создании семьи.
Коренной житель Алма-Аты Дмитрий противоположного мнения. Он пояснил «Известиям», что в стране нет как такового разделения на кружки «русские» или «казахи», все общаются со всеми.
— С приходом ОДКБ ничего не поменялось, все в основном благодарны, и многие не хотят, чтобы миротворцы уходили, так как боятся, что недобитые бандиты опять начнут беспределить, — отметил Дмитрий.
При этом, по его словам, есть «неадекваты, которые говорят — зря, власти сами бы справились». Но таких мало, подчеркнул собеседник «Известий».
— И в данном случае речь не про русофобию, а про попранную национальную гордость, что они не смогли сами своим же гражданам обеспечить безопасность. А по факту русофобия имеется, к сожалению, безотносительно этих событий, — добавил житель Алма-Аты.
Он уточнил, что между собой казахи называют русских «борщи» или «орыспаи», но это скорее «по приколу». В быту национализм проявляется редко, подчеркнул Дмитрий. Хотя один пример всё же рассказал: его родственник как-то сделал замечание на улице пьяному казаху, который вел себя неподобающе. Тот ответил: «Я тут на своей земле».
Житель смешанной семьи с юга республики — его мама русская, а папа татарин — Ибрагим рассказал «Известиям», что в Казахстане под «русскими» понимаются все, кто «не азиатской внешности».
— Русские в Казахстане не ассоциируются с Россией, они свои. Потому национальный вопрос и отношения между русскими и казахами никак не поменялись из-за ввода миротворцев ОДКБ. Это скорее внутренний вопрос, а не вопрос отношений с Россией, — пояснил Ибрагим.
Однако баланс может измениться от того, как «российские медиа мусолят эту тему «защищая русских», которым это не нужно», подчеркнул собеседник «Известий».
В министерстве информации и связи республики оперативно не ответили на запрос «Известий»
Нейтральный Казахстан выгоден для России
По мнению руководителя информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарьи Чижовой, очень важно оставить Казахстан разбираться со своими проблемами самостоятельно, без привлечения излишнего внимания к внутренним процессам.
Эксперт пояснила «Известиям», что внутри общества есть определенное деление на шала и нагыз казахов. Шала казахи — те, кто владеет и предпочитает пользоваться русским языком, нагыз казахи («настоящие казахи») — те, кто осуждает первых, считая что их позиция несет опасность для сохранения казахской культуры.
— По мониторингу реакции на миротворческую миссию нельзя сказать, что все казахоязычные были против, а русскоязычные за. Раскол внутри происходил по политическим представлениям — те, кто считает сближение с Россией важным для страны, и те, кто опасается излишнего сближения в ущерб многовекторности, — уточнила эксперт.
Казахоязычные и русскоязычные могут иметь разные точки зрения по отношению к советскому прошлому, к декоммунизации, но это дискуссии между гражданами одной страны о выборе цивилизационного вектора. Это никоим образом не связано с Россией, заявил «Известиям» член Национального совета общественного доверия при президенте республики, политолог Талгат Калиев.
По его словам, проблема русофобии на севере Казахстана из-за ввода ОДКБ — «надуманная». При этом, по его мнению, обращение Касым-Жомарта Токаева за помощью к организации вряд ли сделает республику зависимой от РФ. Москве, как уточнил Талгат Калиев, выгодно, чтобы Казахстан сохранял свой нейтральный статус и поддерживал равные отношения и с Западом, и с Китаем, и с Россией.