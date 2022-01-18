«Навязанная диаспора»: как русские в Казахстане пережили беспорядки

С начала беспорядков в Казахстане некоторые СМИ и Telegram-каналы рассуждали об угрозе русским, проживающим в республике . Якобы из-за ввода военных ОДКБ они окажутся в опасности из-за роста казахского национализма. «Известия» поговорили с русскими жителями страны , чтобы разобраться, как январские события повлияли на их отношения с казахами. Опрошенные констатировали: ввод миротворцев ОДКБ никак не сказался на межнациональном диалоге, поскольку русские, живущие в республике, не ассоциируются с Россией — они местные . Однако на бытовом уровне проявления неприятия всё же есть, отметили собеседники «Известий».

Отголоски в YouTube

«Русские — гастарбайтеры, потому что они не знают языка страны, где живут». С такими плакатами в августе 2021 года видеоблогер Куат Ахметов начал ходить по магазинам Алма-Аты и других городов Казахстана и требовать от продавцов говорить с ним на казахском языке. Если продавец отказывался, молодые люди из компании Ахметова заставляли записать извинения на камеру .

Свои рейды парни назвали языковыми патрулями, каждую вылазку националисты записывали и выкладывали на YouTube. Примечательно, что названия видеороликов на канале даны на русском языке, но с большим количеством ошибок.

Рейды продолжаются и сейчас. Последний видеоролик опубликован 14 января, правда, на нем нет привычных извинений — женщина приходит в госучреждение и возмущается, что инструкции по борьбе с коронавирусом и план эвакуации из здания даны на русском языке.

Навязанная диаспора Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Помимо таких рейдов, авторы канала сознательно искажают факты, преподнося их в подчеркнуто русофобском ключе . По следам январских беспорядков один из роликов назвали «Российские снайреры отстреливают детей в Казахстане» (орфография сохранена). В видео авторы канала утверждают, что российские военные якобы участвовали в убийствах мирных граждан во время протестов, в частности говорится о гибели 12-летнего Султана у здания Ауэзовского РОВД в Алма-Ате.

Это неправда. Согласно показаниям брата погибшего мальчика, которые передает Telegram-канал ORDA, Султан погиб в ходе перестрелки вечером 5 января. Российские миротворцы начали прибывать в Казахстан только 7 января.

Канал Куата Ахметова, где 32,3 тыс. подписчиков, по-прежнему не заблокирован ни в России, ни в Казахстане, несмотря на многочисленные жалобы со стороны российских политиков (в республике в августе в отношении владельцев канала возбудили уголовное дело по статье «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»). В Россотрудничестве не ответили на запрос «Известий».

Помимо языковых патрулей, напряжения в российско-казахстанские отношения добавили и высказывания нового министра информации и связи республики Аскара Умарова в бытность его директором агентства «‎Казинформ» ‎.

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит» — так Умаров обратился к русским, проживающим в Казахстане около 10 лет назад, сообщали СМИ.

Навязанная диаспора Аскар Умаров Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По мнению старшего научного сотрудника центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, сам факт того, что Умарова назначили на министерский пост, говорит о большом кадровом голоде в республике .

— Не то чтобы специально на этот пост назначили откровенного русофоба. Просто у нынешнего президента скамейка запасных небольшая, учитывая какой большой раскол был в элите, — пояснил эксперт «‎Известиям»‎.

«Известия» попытались оперативно получить комментарий Аскара Умарова в социальных сетях по поводу отношения к русской диаспоре и его высказываниям, но не получили ответа.

«Русофобия, конечно, есть»

Сами русские жители Казахстана или те, кого Аскар Умаров назвал «навязанной диаспорой,‎ рассказали «‎Известиям»‎, что сторонники националистов вроде Куата Ахметова — в меньшинстве . В основном на севере страны не сталкиваются с проявлениями национализма.

— Я никакой русофобии не заметила. Тот круг людей, с которыми я общаюсь, также никакого давления не ощутил. Вы знаете, у нас не различают национальности. И ввод ОДКБ нормально приняли, и казахи сами писали в «‎‎Одноклассниках», что вынужденная мера и президент правильно сделал, что пригласил ОДКБ . Конечно, есть и те, кто опасается, называет это оккупацией, боится, что русские заселятся — такие мнения тоже были. Но ничего криминального, никакой русофобии не было, — подчеркнула в беседе с «‎Известиями»‎ Светлана из Павлодара, одного из русских центров на севере Казахстана.

Навязанная диаспора Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Вообще русские — вторая по численности национальная группа Казахстана. В 1991 году в республике проживало 6,2 млн русских (40% населения), но к началу 2021-го их число сократилось до 3,4 млн (18% населения). Большинство русских граждан страны проживают на севере, в городах Павлодар, Петропавловск, Костанай и Кокшетау.

Согласно прошлогодней переписи населения (третьей за 30-летнюю историю республики), устный русский в Казахстане понимают 94% населения (казахский — 74%).

Примечательно, что в республике до сих пор сохранилась пятая графа в паспорте — во всех документах указывается национальность. При этом выбрать ее самому нельзя — она дается исходя из национальности отца или матери.

— Из-за этой пятой графы возникает много проблем при устройстве на работу или поступлении в вуз . В программу «‎Болашак»‎, по которой талантливая молодежь может уехать учиться за границу, в основном отбирают казахов, на пятую графу там внимательно смотрят, — отметила в беседе с «‎Известиями»‎ Анна из Костаная.

На уточняющий вопрос: сталкивалась ли она сама с проблемами при приеме на работу, Анна уточнила: «‎Казахи стараются брать казахов, желательно из своего ру (рода)»‎. По ее словам, родоплеменные связи в республике по-прежнему играют большую, если не определяющую роль как при устройстве на работу, так и при создании семьи.

Навязанная диаспора Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Коренной житель Алма-Аты Дмитрий противоположного мнения. Он пояснил «‎Известиям»‎, что в стране нет как такового разделения на кружки «‎русские»‎ или «‎казахи»‎, все общаются со всеми .

— С приходом ОДКБ ничего не поменялось, все в основном благодарны, и многие не хотят, чтобы миротворцы уходили, так как боятся, что недобитые бандиты опять начнут беспределить, — отметил Дмитрий.

При этом, по его словам, есть «‎‎неадекваты, которые говорят — зря, власти сами бы справились». Но таких мало, подчеркнул собеседник «‎Известий»‎.

— И в данном случае речь не про русофобию, а про попранную национальную гордость, что они не смогли сами своим же гражданам обеспечить безопасность . А по факту русофобия имеется, к сожалению, безотносительно этих событий, — добавил житель Алма-Аты.

Он уточнил, что между собой казахи называют русских «борщи» или «орыспаи», но это скорее «‎по приколу»‎. В быту национализм проявляется редко, подчеркнул Дмитрий. Хотя один пример всё же рассказал: его родственник как-то сделал замечание на улице пьяному казаху, который вел себя неподобающе. Тот ответил: «Я тут на своей земле».

Навязанная диаспора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Житель смешанной семьи с юга республики — его мама русская, а папа татарин — Ибрагим рассказал «Известиям», что в Казахстане под «русскими» понимаются все, кто «не азиатской внешности».

— Русские в Казахстане не ассоциируются с Россией, они свои. Потому национальный вопрос и отношения между русскими и казахами никак не поменялись из-за ввода миротворцев ОДКБ . Это скорее внутренний вопрос, а не вопрос отношений с Россией, — пояснил Ибрагим.

Однако баланс может измениться от того, как «российские медиа мусолят эту тему «защищая русских», которым это не нужно», подчеркнул собеседник «Известий».

В министерстве информации и связи республики оперативно не ответили на запрос «Известий»

Нейтральный Казахстан выгоден для России

По мнению руководителя информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарьи Чижовой, очень важно оставить Казахстан разбираться со своими проблемами самостоятельно, без привлечения излишнего внимания к внутренним процессам .

Навязанная диаспора Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Эксперт пояснила «‎Известиям»‎, что внутри общества есть определенное деление на шала и нагыз казахов. Шала казахи — те, кто владеет и предпочитает пользоваться русским языком, нагыз казахи («‎настоящие казахи»‎) — те, кто осуждает первых, считая что их позиция несет опасность для сохранения казахской культуры.

— По мониторингу реакции на миротворческую миссию нельзя сказать, что все казахоязычные были против, а русскоязычные за. Раскол внутри происходил по политическим представлениям — те, кто считает сближение с Россией важным для страны, и те, кто опасается излишнего сближения в ущерб многовекторности, — уточнила эксперт.

Казахоязычные и русскоязычные могут иметь разные точки зрения по отношению к советскому прошлому, к декоммунизации, но это дискуссии между гражданами одной страны о выборе цивилизационного вектора. Это никоим образом не связано с Россией, заявил «‎Известиям»‎ член Национального совета общественного доверия при президенте республики, политолог Талгат Калиев.