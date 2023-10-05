Чем известна ясновидящая Ванга — биография, предсказания

3 октября, по одной из версий, мир отметил 112 лет со дня рождения ясновидящей Ванги — одной из самых известных и в то же время загадочных персон XX века. Считается, что она предсказала такие глобальные события, как начало Второй мировой войны, распад СССР и даже пандемию коронавируса. О том, кто такая Ванга и какие события она предвидела на 2024 год, читайте в материале «Известий».

Ванга — биография, чем известна

Достоверной информации о жизни ясновидящей практически нет. Известно, что Вангелия Сурчева появилась на свет в 1911 году в городе Струмица, расположенном на территории современной Македонии. При этом до сих пор ведутся споры о том, когда именно родилась провидица. Согласно одной из версий, это случилось 31 января. Однако председатель фонда «Ванга» Иван Драмов утверждает, что день рождения предсказательницы именно 3 октября.

Девочка родилась слабой, и родители не надеялись, что она выживет. Однако через два месяца малышка смогла набраться сил и получила имя, означающее «несущая благую весть». В первые годы жизни она лишилась матери, а через несколько лет ее отец вновь женился.

В детстве будущая провидица любила играть в игру: она завязывала себе глаза и искала спрятанные в доме предметы. Эта детская забава стала в некотором роде пророческой.

Когда девочке было 12 лет, произошло событие, изменившее ее жизнь. По пути домой ее подхватил сильный ветер и долго кружил в воздухе. Вангелию нашли на соседнем пастбище, в ее зажмуренные глаза забился песок. На дорогостоящую операцию у ее семьи не было денег, и вскоре ребенок ослеп.

После этого Вангелия отправилась в специализированную школу-интернат в Сербии, где получила хорошее образование и научилась жить со своим недугом. После смерти мачехи она вернулась домой, а в 1942 году вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова и переехала с ним в Петрич.

Дар прорицания открылся у Вангелии в 1940 году. Она начала расшифровывать сны и предсказывать будущее. Поначалу об этом знали только самые близкие, так как ясновидящая боялась, что ее сочтут сумасшедшей. Однако слухи о ее способностях всё же распространились, и к девушке стали приходить люди. Она рассказывала, живы ли фронтовики, помогала искать места захоронения солдат, а позже стала делать и более масштабные предсказания.

Ванге приписывают пророчества о поражении нацистской Германии во Второй мировой войне, смерти премьер-министра Индии Индиры Ганди, теракте в США 11 сентября 2001 года и многом другом. Считается, что она также предвидела некую пандемию, в которой толкователи видят вспышку коронавирусной инфекции в 2020 году.

Среди посетителей провидицы было много известных людей. В разные годы к ней за советом приезжали болгарский царь Симеон II, советские писатели Леонид Леонов и Юрий Семенов, лидер коммунистов Болгарии Теодор Живков и даже председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин.

Споры о достоверности предсказаний Ванги ведутся не одно десятилетие. Скептики указывают на неточность их исполнения, расплывчатые формулировки, которые можно трактовать как угодно, и высокую вероятность фальсификации.

Предсказания Ванги на 2024 год

Ванга является автором множества предсказаний, некоторые из которых относятся к будущим столетиям. При этом в Сети и средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о якобы ранее неизвестных пророчествах.

В материале болгарской газеты «Стандарт», опубликованном накануне, также говорится о событиях, которые Ванга якобы предсказала на 2024 год. Так, может произойти объединение «трех гигантов»: России, Китая и Индии. Кроме того, в публикации говорится о захвате мира «могучим драконом» и появлении неких «красных денег», на которых присутствуют числа 100 и 5. Однако, как отмечают болгарские журналисты, смысл последнего послания пока неясен.

Издание также сообщает, что на 2024 год Ванга предсказала высокую вероятность глобального конфликта, из-за которого может сократиться население Земли. Исход этого конфликта называется «самым важным в истории».

Помимо этого, в публикации сказано, что в 2024 году Ванга предсказала множество ураганов и наводнений, которые могут привести к серьезным разрушениям и человеческим жертвам.