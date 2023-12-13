14 декабря — 520 лет со дня рождения Нострадамуса: биография и предсказания

В четверг, 14 декабря, исполняется 520 лет со дня рождения одного из наиболее известных деятелей Возрождения — ученого, поэта и предсказателя Мишеля Нострадамуса. Считается, что в его трудах содержатся пророчества о судьбе человечества до 3797 года. При этом споры о правдивости его предсказаний не утихают уже несколько столетий. О том, какой след оставил в истории великий провидец, читайте в материале «Известий».

520 лет со дня рождения Нострадамуса — биография предсказателя

Мишель де Нотрдам родился 14 декабря 1503 года в небольшом французском городке Сен-Реми. Его отец успешно торговал зерном, а дед со стороны матери Жан де Сен-Реми много лет служил лейб-медиком у герцога Лотарингии Рене Доброго. Благодаря деду мальчик получил достойное образование: он изучал математику, риторику, геометрию, латынь, греческий и древнееврейский языки. В то же время будущий предсказатель познакомился с основами астрологии, имевшей тогда статус вполне серьезной науки.

В 1518 году юный Мишель поступил на факультет искусств в Авиньоне и через три года стал магистром. Второе образование он получал с 1529 по 1534 годы на медицинском факультете университета Монпелье, одного из сильнейших в Европе. Там же он сдал экзамен на докторскую степень, что позволило ему писать свою фамилию на латинский манер — Nostradamus.

После окончания учебы Нострадамус много путешествовал по всей Франции, борясь со свирепствовавшей в стране чумой, и остановился в городе Ажене. Там он обзавелся семьей, однако через два года счастливой жизни болезнь забрала его супругу и ребенка. Кроме того, необычными методами врачевания Нострадамуса заинтересовалась инквизиция, поэтому ученому пришлось покинуть город.

В первой половине 1540-х годов Нострадамус проявил себя как первоклассный медик. Он создал так называемые розовые пилюли, которые снижали риск заболевания чумой. Эффективность препарата была обусловлена большим количеством эфирных масел, оказывающих антибактериальное действие. Несмотря на то что многие коллеги осуждали методы Нострадамуса, ему удалось остановить эпидемию в Марселе и Экс-ан-Провансе, за что в 1546 году парламент последнего наградил ученого пожизненной пенсией.

Серьезно заниматься астрологией Нострадамус начал во второй половине 1540-х годов. В то время одинаковый интерес к науке и оккультизму был обычным явлением среди ученых, через мистику они стремились расширить границы познания. Кроме того, в этот период многие астрологи создавали сборники своих предсказаний. Эти издания были популярны и приносили немалый доход.

Свой первый альманах Нострадамус выпустил в 1551 году, в нем содержались пророчества на каждый месяц, однако никаких конкретных прогнозов они не давали. Подобные сборники астролог составлял ежегодно, первым из современников превратив предсказания в подобие периодического издания. До наших дней сохранился только один альманах за 1559 год с множеством расплывчатых предсказаний о голоде, эпидемиях и других частых явлениях того времени.

В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу «Пророчества», или «Центурии» — один из наиболее известных своих трудов, в котором он якобы описал будущее человечества на несколько столетий вперед. Книга состоит из 10 глав-центурий, в каждую из которых входит по 100 катренов (четверостиший) на каждый год. Однако главы не совпадали со столетиями, а четверостишья не имели хронологического порядка. Кроме того, в «Пророчествах» практически нет точных дат.

Примерно в это же время к Нострадамусу обратилась королева Екатерина Медичи с просьбой составить для нее гороскоп. Его авторитет как врача и астролога при дворе и в свете рос. Тем не менее многие современники критиковали ученого, обвиняя его в шарлатанстве, занятиях черной магией, алкоголизме и других прегрешениях.

Последние годы жизни Нострадамус провел в Салоне. Считается, что он с точностью до дня предсказал дату собственной смерти, однако сейчас проверить эту легенду не представляется возможным.

Что предсказал Нострадамус

Долгое время предсказания Нострадамуса не интересовали современников. Однако в 1559 году Францию потрясла трагическая гибель короля Генриха II. Во время рыцарского турнира осколок копья капитана шотландской гвардии Генри Монтгомери попал монарху в глаз, из-за чего тот вскоре скончался. В этот момент многие вспомнили про катрен Нострадамуса:

Молодой лев победит старого

На ратном поле в поединке.

В золотой клетке выколет ему глаза.

Из двух флотов — один, затем умереть мучительной смертью.

До сих пор поклонники Нострадамуса считают этот эпизод одним из доказательств его пророческого дара. Однако у скептиков на этот счет другое мнение. Так, нет ни одного свидетельства, что это четверостишие действительно связывали со смертью монарха в 1559 году. Первые упоминания об этом появились только в конце XVI века. Многое в катрене никак не связано с историей гибели Генриха II, например строка о «двух флотах» и «золотая клетка». Помимо этого, как указал историк Александр Пензенский, сам Нострадамус связывал со смертью монарха другой катрен.

После смерти астролога обсуждение его трудов не прекратилось. Ему приписывают пророчества о приходе к власти Адольфа Гитлера, Второй мировой войне, создании ядерной бомбы, распаде СССР, теракте 11 сентября 2011 года и даже пандемии коронавируса. Считается, что Нострадамус предсказал судьбу человечества до 3797 года, когда, по его подсчетам, должен случиться конец света. Как отмечают некоторые нострадамоведы, «Пророчества» остаются единственной книгой кроме Библии, которая непрерывно публикуется более 450 лет.

Однако скептики указывают на неточность формулировок катренов Нострадамуса и практически полное отсутствие в них точных дат. Даже сам астролог в предисловии к «Пророчествам» писал, что намеренно использует темные и загадочные выражения, чтобы рассказать о будущем, не тревожа хрупкие чувства людей.

Это обстоятельство дает настолько широкий простор для интерпретаций, что катрены Нострадамуса можно применить к любому событию в прошлом или будущем. То, что в XVI веке относили к Генриху II, впоследствии могли перенести на Наполеона, Гитлера и других правителей. А «агентами Антихриста», которых нередко упоминал астролог, в разное время могли назвать и кальвинистов, и якобинцев, и большевиков. В связи с этим вопрос доверия к предсказаниям Нострадамуса остается открытым.

Предсказания Нострадамуса на 2024 год

Ежегодно в СМИ появляется множество предсказаний, якобы сделанных Нострадамусом на грядущие 12 месяцев, и 2024 год не стал исключением.

По данным британского издания The Mirror, на 2024 год астролог предсказал изгнание «короля островов». И хотя пророчество не содержит упоминаний конкретного монарха, толкователи полагают, что речь идет о короле Великобритании Карле III. При этом у его преемника «не будет никаких признаков короля».

Кроме того, прорицатель сообщил о «великих наводнениях», которые обрушатся на прибрежные страны и принесут «великий голод», так как из-за катастрофы засушливые земли станут еще более сухими.

Также упоминается возможность эскалации некоего конфликта. Пророчество звучит следующим образом: «Красный противник побледнеет от страха, повергнув в ужас великий океан». Некоторые эксперты полагают, что Нострадамус намекает на растущую напряженность в Азии.

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