Пятница, 13-е, в 2023 году — почему этот день считают неудачным

Во многих странах мира совпадение пятницы и 13-го числа месяца считается неудачным. Особенно суеверные люди в этот день стараются соблюдать осторожность, не одалживать деньги и не начинать новых дел. О том, почему эта дата считается зловещей, читайте в материале «Известий».

Когда в 2023 году пятница, 13-е

В 2023 году пятница выпадает на «несчастливое» число месяца всего два раза — 13 января и 13 октября. В следующий раз это произойдет только 13 сентября 2024 года.

Узнать, что в месяце будет неудачная дата, можно заранее. Так, если 1-е число месяца приходится на воскресенье, одна из пятниц обязательно будет 13-й.

Почему пятница, 13-е, считается плохим днем в 2023 году

Страх перед цифрой 13 ученые называют тердекафобей, а боязнь совпадения этого числа с пятницей — параскеведекатриафобией. Во многих культурах такое сочетание даты и дня недели считается плохой приметой, однако происхождение этого суеверия до сих пор не установлено.

Согласно одной из версий, оно возникло на рубеже XIX–XX веков вследствие слияния негативных представлений о числе 13 и пятнице, которые долгое время существовали отдельно. В результате появился «супер неудачный день», в который якобы повышается вероятность столкнуться с различными несчастьями.

Негативное значение числа 13 в европейской культуре связывают с библейским сюжетом о тайной вечере — последнем ужине Иисуса Христа с его учениками перед казнью. По легенде, на трапезе присутствовали 12 апостолов, а 13-м был Иуда, который предал Сына Божиего за 30 сребреников. Символическим считается и то, что в Евангелие от Иоанна этому эпизоду посвящена 13-я глава. Помимо этого, именно в 13-й главе Откровения Иоанна Богослова, известного как Апокалипсис, говорится о пришествии Антихриста.

Есть и другое объяснение негативного восприятия людьми цифры 13. Так, в нумерологии число 12 считается олицетворением полноты и завершенности: 12 месяцев года, 12 знаков зодиака, 12 апостолов и т.д. Нарушение этого баланса воспринимается как плохая примета.

За пятницей в людском сознании также закрепилась дурная слава. Это связано с тем, что именно в этот день недели был распят Иисус. Согласно некоторым версиям, в пятницу произошли и другие библейские события: Ева соблазнила Адама запретным плодом, после чего люди были изгнаны из рая, Каин убил своего брата Авеля, позавидовав ему.

Усилению страха перед пятницей, 13-го, способствовала массовая культура. Одним из первых произведений на эту тему в 1907 году стал роман Томаса Лоусона «Пятница, тринадцатое». Он рассказывает о дельце, который хочет посеять панику на финансовом рынке и выбирает для этого удачный день. Мистический эффект закрепился, когда названная в честь автора семимачтовая шхуна «Томас Лоусон» потерпела крушение именно в пятницу, 13-го. По мнению суеверных людей, именно роман навлек на судно беду.

В 1980-х годах на экраны вышли первые фильмы известной хоррор-франшизы «Пятница, 13-е». Ее главный антагонист Джейсон Вурхиз — дух мальчика, утонувшего в озере в пятницу, 13-го. В день своей смерти он выходит на берег и жестоко расправляется с теми, кто попадается у него на пути. Популярность этих фильмов только укрепила веру в «несчастливый день».

Кроме того, бытует мнение, что в пятницу, 13-го, происходят крупные катастрофы и другие несчастья. В эту дату действительно случались трагические события, однако научного доказательства их связи с конкретным днем нет.

Психологи объясняют частые неудачи в пятницу, 13-го, повышенной тревожностью некоторых людей и ожиданием плохих событий. Поэтому следует помнить, что человек сам решает, насколько суеверия и приметы влияют на его жизнь.

Пятница, 13-е, в 2023 году — что можно и нельзя делать

Многие суеверные люди стараются перенести все важные дела с пятницы, 13-го, на любую другую дату, чтобы избежать неудач. Это касается путешествий, новой работы, заключения сделок, вступления в брак, операций, начала нового проекта и даже похода в парикмахерскую. Существует поверье, что в этот день нельзя брать и давать деньги в долг, иначе можно лишиться достатка и здоровья.

Поклонники различных эзотерических практик советуют обратить внимание на сны в ночь на 13-е число, так как они могут быть вещими. Психологи, в свою очередь, рекомендуют посвятить день просмотру веселых фильмов, общению с близкими и заботе о себе. Позитивные эмоции помогут снизить тревогу и переключиться на приятные моменты жизни.

Пятница, 13-е, в 2023 году — интересные факты

«Известия» сделали подборку интересных фактов, связанных с «несчастливым числом» и пятницей, 13-го.

Не везде в мире неудачным днем считается пятница, 13-е. В Испании люди с осторожностью относятся к четвергам, выпадающим на 13-й день месяца. Итальянцы опасаются совпадения пятницы с 17-м числом, так как в римском написании цифру 17 (XVII) можно прочитать как «я жил», или «моя жизнь окончена». Жители Греции не любят вторники, выпадающие на 13-е число, так как в этот день в 1204 году Константинополь был захвачен крестоносцами.

В европейских странах и США во многих домах, гостиницах и самолетах нет числа 13. Его пропускают, заменяют на 12В или другое обозначение. В Китае и других азиатских государствах похожая ситуация наблюдается с числом 4, которое схоже по звучанию со словом «смерть».

Испанский мотогонщик Анхель Ньето, выигравший 13 мировых чемпионатов, очень не любил это число. Поэтому в интервью он говорил, что на его счету 12 побед и еще одна. Биографический фильм о спортсмене, снятый режиссером Альваро Фернандесом Армеро, так и называется «12+1».

Суевериям, связанным с числом 13, подвержены и музыканты. Немецкий композитор Рихард Вагнер запрещал устраивать в 13-й день месяца премьеры своих опер. А канадская группа Hot Hot Heat в своем альбоме Elevator заменила 13-ю композицию на короткую запись без слов, которая носит название Four Seconds of Noise («Четыре секунды шума»).

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