Славянский календарь на 2024 год: всех врагов победит Темный Сох

Помимо привычного восточного календаря существует также и славянский, который в последние годы вызывает у читателей всё больше и больше интереса. По этому календарю наши предки определяли, каким будет не только наступающий год, но последующие. Подробнее о славянском календаре, а также о животном, покровительствующем 2024 году, — в материале «Известий».

Славянский календарь – 2024: что это такое, год какого животного

Для многих стало привычным в Новый год сверяться с восточным календарем, чтобы узнать, какое животное покровительствует наступающему году. Следующий, 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона, единственного мифического существа китайского гороскопа. В славянском календаре каждый год также посвящен отдельному животному.

Славяне верили, что эти тотемные животные влияют на судьбу человека и могут управлять событиями. Наблюдая за животными, наши предки создали свой собственный тотемный календарь — годослов, во многом отличающийся от восточного.

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group

Славянский годослов существует уже несколько тысяч лет. Летоисчисление в нем велось со дня сотворения мира, поэтому в следующем году по годослову наступил бы уже 7532 год.

Сейчас существуют две версии того, что представлял из себя славянский календарь. Наиболее популярный вариант при этом сильно отличается от современного григорианского календаря.

Согласно мнению исследователей, у предков славян длина года не отличалась от современных представлений, он длился 365 дней и назывался летом (что созвучно выражениям «сколько тебе лет», «несколько лет назад» и слову «летоисчесление»). При этом год состоял не из 12 месяцев, как сейчас, а из девяти, но сами месяцы были длиннее. Весна, осень и зима вместе назывались «лето» (год). В каждом четном месяце (второй, четвертый и т.д.) было 40 дней, а в нечетном — 41 день. При этом 16-й год считался священным, в нем каждый месяц состоял из 41 дня. Это было сделано по аналогии с високосным годом, чтобы учесть «набежавшие» за 16 лет четыре дня.

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Различия были и в длине недели. Она состояла из девяти дней по 16 часов, день длился до захода солнца. Названия дней во многом были похожи на современные. Отличалась среда — в славянском календаре ее называли «тритейник» (от слова «три»), суббота называлась «шестица» (от слова «шесть»), воскресенье — «седмица» (от слова «семь»). Оставшиеся два дня носили названия «осьмица» (ось земли, восьмой день) и «неделя» (нет дел, девятый день). Понедельник же получил свое название от соединения слов «после» и «неделя».

Считается, что именно со времен использования славянского календаря пошел обычай поминать усопших на девятый и 40-й день, то есть в конце недели и в конце месяца.

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Гороскоп на 2024 год по славянскому календарю

Один цикл, или Сварожий Круг, календаря древних славян продолжался не 12 лет, как сейчас, а 16. Новый год начинался не в конце января — конце февраля, как по восточному календарю, а 20 или 21 марта — в день весеннего равноденствия.

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Каждый год был под покровительством определенного животного, а сам цикл начинался с Темного Соха (Лося). Именно под знаком этого животного пройдет и 2024 год. В последний раз год этого животного был в 2008 году. Среди других животных:

— Жалящий Шершень;

— Притаившийся Лют (Волк);

— Огненная Векша (Белка);

— Жемчужная Щука;

— Бородатая Жаба;

— Дикий Вепрь;

— Белый Филин;

— Шипящий Уж;

— Крадущийся Лис;

— Свернувшийся Еж;

— Парящий Орел;

— Прядущий Мизгирь (Паук);

— Кричащий Петух;

— Златорогий Тур (Бык);

— Огнегривый Конь (последний в цикле).

В 2024 году по славянскому календарю смена года произойдет 20 марта, и наступит год Темного Соха, до этого же покровителем продолжит быть Огнегривый Конь.

Славяне сравнивали животных с людьми и находили в них общие черты. Считалось, что тотемное животное покровительствует тому, кто родился в этот год, поэтому 2024 год будет отличным для всех родившихся под его знаком (в 1944, 1960, 1976, 1992 и 2008 годах).

Фото: Global Look Press/Russian Look/Yuriy Kaver

Сох считается очень благородным, решительным и выносливым животным. В глазах славян он был настоящим лидером. Этот гордый зверь всегда движется к назначенной цели, несмотря на все препятствия. В год Темного Соха смелые и решительные люди смогут достигнуть многого, в том числе укрепить материальное положение. Год будет удачным не только в финансовом плане, но и в карьерном. Сох в 2024 году поддержит всех, кто будет двигаться вперед, однако для достижения цели нельзя хитрить и обманывать. В любовных начинаниях это одинокое животное не поможет, но в целом неожиданные и приятные перемены могут произойти в жизни каждого.

Как и любой другой год славянского календаря, тотемный покровитель оказывает свое влияние и на родившихся под другими знаками. Например, родившимся в год Жемчужной Щуки (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012) будет благоволить удача практически во всех сферах жизни, но нужно вести активный образ жизни и питаться правильно. Для родившихся в год Крадущегося Лиса (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017) год будет непростым. Он будет полон как взлетов, так и падений в деловой сфере. Для рожденных в год Свернувшегося Ежа (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018) год пройдет спокойно, возможны встреча со второй половинкой, а также продвижение по карьерной лестнице.