Экс-советник республиканцев спрогнозировал итоги выборов США

В потенциальном противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства, заявил в интервью «Известиям» бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас. Не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

«По моему мнению, Трамп с вероятностью 90% будет кандидатом от Республиканской партии, но с вероятностью менее 5% выиграет выборы. Республиканцы могут и дальше продолжать говорить о «преступной семье Байдена», но неясно, объявят ли они ему импичмент. Во-первых, они почти наверняка знают, что сенат, возглавляемый демократами, не осудит его. Во-вторых, они понимают, что провалившийся импичмент плохо скажется на их репутации, учитывая то, что демократы контролируют основные СМИ», — отметил политолог.

По словам Джима Джатраса, независимо от того, кто станет кандидатом от Демократической партии — Байден или кто-то еще — этот человек с высокой долей вероятности победит.

Тем временем у Джо Байдена сейчас самый низкий рейтинг одобрения среди семи предыдущих президентов США перед попыткой переизбрания, по данным исследования компании Gallup. В декабре он составил 39%. В то же самое время рейтинг Трампа составлял 45% (2019 год), Барака Обамы — 43% (2011 год), Джорджа Буша-младшего — 58% (2003 год).

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