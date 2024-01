В Британии начали готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США

Британское правительство начало готовиться к возможной победе экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Об этом 5 января написала газета I со ссылкой на источники.

Отмечается, что МИД Великобритании собирает специальное досье, где отражается позиция Трампа по ключевым международным вопросам, в том числе по украинскому и ближневосточным конфликтам, а также по отношениям с Китаем.

По данным издания, в Британии собираются проанализировать последствия от возможного возвращения Трампа в Белый дом, чтобы избежать ошибок 2016 года, поскольку прошлое назначение республиканца стало для Лондона неожиданностью.

Как указал источник газеты в британском правительстве, вероятное избрание Трампа сильно поменяет положение вещей для Великобритании.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. Также он обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

Бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас в беседе с «Известиями» 26 декабря заявил, что в потенциальном противостоянии Трампа и Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства. По его словам, не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Байден 6 декабря заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.