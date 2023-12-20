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Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Верховный суд американского штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года. Соответствующий документ размещен в электронной базе инстанции.

«Мы пришли к выводу, что вышеизложенные доказательства, большая часть которых не оспаривалась в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о том, что президент Трамп участвовал в мятеже [2021 года. — Ред.]», — указывается в документе.

Как уточняется, подобное решение суда в отношении Трампа связано с 14-й поправкой к Конституции США, запрещающей занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже.

Уголовное наступление: чем грозят Трампу итоги расследования штурма Капитолия
И как это отразится на его предвыборной кампании 2024 года

Ранее, 18 ноября, суд штата Колорадо постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Однако, несмотря на это, судьи отмечают, что глава государства в то время не нарушал присягу и может быть допущен к предстоящим выборам президента США.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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