Трамп заявил о своей неприкосновенности на фоне возможных уголовных дел

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обладает неприкосновенностью на фоне рекомендаций возбудить против него уголовные дела в связи с ситуацией вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом бывший американский лидер написал 26 декабря в своей социальной сети Truth Social.

«До недавних пор политические жулики и бандиты из Неизбранного комитета 6 января лишь иногда говорили о вашем любимом президенте, обо мне, в связи с протестом против фальсификации выборов. Во-первых. Как президент, я обладаю полной неприкосновенностью. Во-вторых. Я не сделал ничего плохого», — написал Трамп.

23 декабря стало известно, что специальный комитет палаты представителей США, расследующий произошедшее в январе 2021 года нападение на Капитолий, рекомендовал запретить Трампу участвовать в следующих президентских выборах.

Данная рекомендация была сделана в ходе сбора отчета о расследовании произошедшего в Капитолии. Документ состоит из 845 страниц. Он основан на более чем 1 тыс. интервью, различных собранных документах и записей телефонных разговоров. Полтора года расследования этого дела и привели специалистов к Трампу.

В тот же день стало известно, что спецкомитет рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела. Трамп, в свою очередь, назвал опубликованный доклад о расследовании штурма Капитолия «охотой на ведьм».

19 декабря Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.