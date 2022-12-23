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Комитет конгресса США призвал возбудить против Трампа четыре уголовных дела

Комитет конгресса США призвал минюст возбудить против Трампа четыре уголовных дела
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Фото: REUTERS/Jim Lo Scalzo
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Специальный комитет палаты представителей США завершил расследование штурма Капитолия в январе 2021 года, по результатам которого рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела.

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Как следует из опубликованного 800-страничного доклада по итогам расследования, министерству юстиции США рекомендовано возбудить против Трампа четыре уголовных дела, среди которых — о подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями 6 января 2021 года.

«Мы знаем значительно больше о планах и действиях президента, направленных на изменение итогов выборов, чем знали практически все члены конгресса, когда президенту Трампу был объявлен импичмент 13 января 2021 года или когда его судил сенат в феврале того же года», — говорится в докладе.

Как утверждает комитет, Трамп и некоторые другие лица разработали конкретные планы с целью «помешать, воспрепятствовать или повлиять» на подсчет голосов 6 января и тем самым отменить законные результаты выборов.

«Свидетельские показания демонстрируют, что президент Трамп знал о том, что план незаконен еще до 6 января», — подчеркнули в комитете.

Рекомендации комитета не носят обязывающий характер.

19 декабря Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

В тот же день американский конгрессмен Адам Шифф заявил, что бывшего главу государства могут привлечь к уголовной ответственности.

22 октября сообщалось, что комитет палаты представителей выдал повестку Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Отмечалось, что, если экс-лидер не предоставит необходимые материалы, против него могут возбудить дело.

В декабре прошлого года ведомство потребовало данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения бывшего американского лидера.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

Уже 12 января стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. 10 человек признали свою вину. Личности сотен участников протеста на тот момент установлены не были.

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