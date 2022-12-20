Трамп объяснил намерения привлечь его к ответственности за штурм Капитолия

Экс-президента США Дональд Трамп 19 декабря заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По его словам, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

«Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают, я их выиграю», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент заявил, что попытки навредить ему объединят вокруг него сторонников.

Кроме того, Трамп сообщил, что «для предотвращения насилия 6 января вывел на улицы 20 тыс. бойцов», и в телеобращении призвал сторонников разойтись.

«Ложные обвинения, сделанные неизбранным, в высокой степени односторонним комитетом, уже были испробованы при попытке второго импичмента. Убедительная победа была за мной», — заявил Трамп.

Ранее в этот день специальный комитет палаты представителей конгресса США рекомендовал минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Трампа подозревают в «подстрекательстве или содействии мятежу», а также в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.

Рекомендация со стороны конгресса с юридической точки зрения не обязывает предпринимать данные шаги. Окончательное решение остается за прокурорами.

Накануне американский конгрессмен Адам Шифф заявил, что бывшего главу государства могут привлечь к уголовной ответственности.

22 октября сообщалось, что комитет палаты представителей выдал повестку Трампу для дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Отмечалось, что, если экс-лидер не предоставит необходимые материалы, против него могут возбудить дело.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадало и было арестовано.

Позднее, 12 января, стало известно, что Федеральное бюро расследований возбудило свыше 160 уголовных дел. Наказание по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия — лишение свободы до 20 лет. Обвинения в штурме Капитолия предъявили по меньшей мере 535 американцам. 10 человек признали свою вину. Личности сотен участников протеста на тот момент установлены не были.