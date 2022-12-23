В США захотели запретить Трампу переизбираться на пост президента

Специальный комитет палаты представителей США, расследующий произошедшее в январе 2021 года нападение на Капитолий, рекомендовал запретить бывшему лидеру страны Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Об этом сообщил 23 декабря телеканал CNN.

К такому заключению специалисты пришли в ходе сбора отчета о расследовании произошедшего в Капитолии. Документ состоит из 845 страниц. Он основан на более чем одной тысяче интервью, различных собранных документах и записей телефонных разговоров. Полтора года расследования этого дела и привели специалистов к Трампу.

«Эти доказательства привели к решающему и прямому выводу: главной причиной 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Без него не произошло бы ни одно из событий 6 января», — цитирует телеканал заявление комитета.

В комитете также указали, что Трамп и другие участники атаки на Капитолий пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы сорвать президентские выборы 2020 года.

«Кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности», — добавили в комитете.

Ранее в пятницу стало известно, что этот спецкомитет также рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела. Кроме того, Трамп назвал с свою очередь доклад о расследовании штурма Капитолия «охотой на ведьм».

19 декабря Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.