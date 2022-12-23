Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году
Мир
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена
Армия
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
Экономика
Мелони призвала итальянцев отключать свет в знак солидарности с украинцами
Экономика
Число уголовных дел из-за незаконного ввоза наличных в РФ увеличилось в 2022 году
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Экономика
Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Мир
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
Неизвестный обстрелял машину в центре Архангельска
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Политика
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

В США захотели запретить Трампу переизбираться на пост президента

CNN: конгресс захотел запретить переизбираться экс-президенту США Трампу
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальный комитет палаты представителей США, расследующий произошедшее в январе 2021 года нападение на Капитолий, рекомендовал запретить бывшему лидеру страны Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Об этом сообщил 23 декабря телеканал CNN.

Уголовное наступление: чем грозят Трампу итоги расследования штурма Капитолия
И как это отразится на его предвыборной кампании 2024 года

К такому заключению специалисты пришли в ходе сбора отчета о расследовании произошедшего в Капитолии. Документ состоит из 845 страниц. Он основан на более чем одной тысяче интервью, различных собранных документах и записей телефонных разговоров. Полтора года расследования этого дела и привели специалистов к Трампу.

«Эти доказательства привели к решающему и прямому выводу: главной причиной 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Без него не произошло бы ни одно из событий 6 января», — цитирует телеканал заявление комитета.

В комитете также указали, что Трамп и другие участники атаки на Капитолий пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы сорвать президентские выборы 2020 года.

«Кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности», — добавили в комитете.

Ранее в пятницу стало известно, что этот спецкомитет также рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела. Кроме того, Трамп назвал с свою очередь доклад о расследовании штурма Капитолия «охотой на ведьм».

19 декабря Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание и ворвались внутрь. В результате здание Капитолия было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022