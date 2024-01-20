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Трамп назвал кандидата в президенты США Никки Хейли недостаточно жесткой

Трамп считает, что Хейли не сможет иметь дело с лидерами РФ, КНДР и Китая
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Фото: REUTERS/Faith Ninivaggi
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Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли, назвав ее «недостаточно жесткой». Об этом 20 января сообщило агентство Bloomberg.

Заявление Трампа прозвучало на митинге в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир. Там он заявил, что не выбрал бы Хейли и своим вице-президентом, поскольку она «не сможет иметь дело» с зарубежными лидерами.

«Когда я это говорю, это, вероятно, означает, что она не будет выбрана вице-президентом. Она недостаточно жесткая. Она недостаточно умна. И ее недостаточно уважали. Она не может выполнять эту работу. Она не сможет иметь дело с президентом [КНР] Си [Цзиньпином]. Она не сможет иметь дело с [президентом России Владимиром] Путиным и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном», — сказал экс-президент.

При этом Трамп отметил, что работа Хейли на посту постпреда в Организации Объединенных Наций (ООН) была «в порядке», добавляет «Газета.Ru».

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Накануне Хейли объявила, что в случае победы на предстоящих выборах помилует Трампа, если его признают виновным. По ее словам, осуждение Трампа и тюремный срок еще больше разделят страну, а помилование она назвала исцелением государства.

Ранее, 16 января, Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — Хейли (19%). По результатам голосования ряд других кандидатов от Республиканской партии сняли свои кандидатуры.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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