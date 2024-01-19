Кандидат в президенты США Хейли в случае победы пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли объявила, что в случае победы на предстоящих выборах в Соединенных Штатах помилует американского экс-президента Дональда Трампа, если того признают виновным. Об этом он сказала 19 января в эфире телеканала CNN.

«Последнее, что нам нужно, — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме», — отметила Хейли.

По ее словам, осуждение Трампа и тюремный срок еще больше разделят страну, а помилование она назвала исцелением для страны.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Его обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне 2023 года, но тот отказался признать себя виновным.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.