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Трамп оторвался: республиканцы провели первое голосование

Эксперты и политологи — о развитии предвыборной гонки в США
Фото: REUTERS/Sergio Flores
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Кандидатами на пост президента США на выборах 2024 года, скорее всего, снова станут Дональд Трамп и Джо Байден, однако проблемой для первого могут стать судебные решения по заведенным ранее делам, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Пока же Трамп одерживает уверенную победу на первых кокусах (предварительном внутрипартийном голосовании) в Айове. За него проголосовал 51% участников мероприятия. Следом идут губернатор Флориды Рон Десантис (21,2%) и экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,1%). Один из самых ярких претендентов, предприниматель Вивек Рамасвами, решил выйти из гонки и призвал поддержать Трампа. «Известия» попросили экспертов спрогнозировать, как может развиваться предвыборная гонка в США.

Мнения экспертов

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик:

«На руку Трампу играет ряд факторов: он уже обладает политическим опытом, по-прежнему имеет существенное влияние в Республиканской партии, значительно контролирует партийные процессы. Результаты предвыборного голосования говорят о явном лидерстве Трампа внутри партийной гонки, тем не менее второе место в рамках праймериз тоже важно. На выборы выдвиженец от партии идет в компании со своим напарником, возможным вице-президентом, и занявший второе место может претендовать на эту позицию во внутрипартийном голосовании.

Дональд Трамп

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Партийное состязание — очень интересная борьба, когда кандидаты во время дебатов пытаются как можно сильнее «укусить» своего соперника. Но, когда это состязание заканчивается, на общенациональном голосовании уже требуется консолидация всех сил. Результат Трампа в Айове не говорит, что он победит на общенациональных выборах. Понятно, что заявка сильна, Трамп лидирует и имеет все шансы переизбраться, но есть и момент, связанный с его уголовными делами: ему всё еще могут запретить в судебном порядке участвовать в выборах. Сейчас США находятся не в лучшем состоянии политического процесса в плане внутриполитической ситуации — она кризисная, присутствует высокая поляризация, гражданское противостояние, так что сюрпризов может быть много. Тем не менее пока можно предсказать, что в финальном противостоянии столкнутся два тяжеловеса — Байден и Трамп».

Ведущий эксперт РИСИ Павел Захаров:

«Первые два–четыре штата, в которых проводится предварительное голосование, особо важны, поскольку в них определяются консолидирующие кандидаты (максимум три), а остальные кандидаты-аутсайдеры обычно отпадают, понимая, что не могут претендовать на лидирующие позиции. Пока Трамп — главный кандидат от республиканцев, за него выступает ядерный электорат партии, остальные «запасные» кандидаты — не ровня Трампу в плане поддержки.

Выборы в Айове только подтверждают расклад, который и так давно был известен. Другие кандидаты нужны на тот случай, если Трампа всё-таки снимут с выборов по судебным обстоятельствам. Против него ведется несколько процессов, поэтому есть вероятность, что он не дойдет до дня выборов. В этом случае Рон Десантис и Никки Хейли смогут пойти на замену Трампу, пока оба они по предпочтениям идут очень ровно, и явного преимущества ни у одного из них нет. Если же этого не произойдет и Трамп дойдет до финала, скорее всего, он снова столкнется там с Байденом».

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин:

«Я думаю, что будущим президентом будет республиканец. От демократов уже устали, у самой Демократической партии нет убедительных кандидатов, Байден себя дискредитировал и рискует войти в историю США как самый неудачливый президент. Уже полгода назад по опросам было понятно, что Трамп — убедительный лидер. 50–70% были готовы проголосовать за него, а 20–30% — за его главного конкурента Десантиса. При этом вышедший из гонки Вивек Рамасвами прекрасно понимал, что на фоне Трампа он выглядел бледновато. Вся его программа — это повторение Трампа, с нею ему было бы тяжело победить, поэтому он снял себя с гонки. При этом все его мизерные проценты голосов перейдут теперь автоматически к Трампу.

Сторонник Трампа
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

На сегодня на политической арене ни среди республиканцев, ни среди демократов нет ни одного кандидата, кто бы по популярности, по харизме, по узнаваемости мог бы сравниться с Трампом. Поэтому его и пытаются дискредитировать, принести ему имиджевый ущерб. Тем не менее изюминка Трампа заключается в том, что, чем сильнее на него давит система, тем популярнее он становится среди простых американцев. Если по каким-то причинам Трампа заблокируют, представители его ядерного электората могут выйти на улицы, что приведет к социальной нестабильности. Его ярые сторонники убеждены, что выборы — последний шанс для Америки. Тем более, они видят несправедливость в том, что, пока Трампа блокируют всеми возможными способами, Байдена с его сынком вообще не трогают».

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