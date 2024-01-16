Трамп оторвался: республиканцы провели первое голосование

Кандидатами на пост президента США на выборах 2024 года, скорее всего, снова станут Дональд Трамп и Джо Байден , однако проблемой для первого могут стать судебные решения по заведенным ранее делам, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Пока же Трамп одерживает уверенную победу на первых кокусах (предварительном внутрипартийном голосовании) в Айове . За него проголосовал 51% участников мероприятия. Следом идут губернатор Флориды Рон Десантис (21,2%) и экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,1%). Один из самых ярких претендентов, предприниматель Вивек Рамасвами, решил выйти из гонки и призвал поддержать Трампа. «Известия» попросили экспертов спрогнозировать, как может развиваться предвыборная гонка в США .

Мнения экспертов

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик:

«На руку Трампу играет ряд факторов: он уже обладает политическим опытом, по-прежнему имеет существенное влияние в Республиканской партии, значительно контролирует партийные процессы . Результаты предвыборного голосования говорят о явном лидерстве Трампа внутри партийной гонки, тем не менее второе место в рамках праймериз тоже важно . На выборы выдвиженец от партии идет в компании со своим напарником, возможным вице-президентом, и занявший второе место может претендовать на эту позицию во внутрипартийном голосовании.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Партийное состязание — очень интересная борьба, когда кандидаты во время дебатов пытаются как можно сильнее «укусить» своего соперника. Но, когда это состязание заканчивается, на общенациональном голосовании уже требуется консолидация всех сил. Результат Трампа в Айове не говорит, что он победит на общенациональных выборах. Понятно, что заявка сильна, Трамп лидирует и имеет все шансы переизбраться , но есть и момент, связанный с его уголовными делами: ему всё еще могут запретить в судебном порядке участвовать в выборах . Сейчас США находятся не в лучшем состоянии политического процесса в плане внутриполитической ситуации — она кризисная, присутствует высокая поляризация, гражданское противостояние, так что сюрпризов может быть много. Тем не менее пока можно предсказать, что в финальном противостоянии столкнутся два тяжеловеса — Байден и Трамп ».

Ведущий эксперт РИСИ Павел Захаров:

« Первые два–четыре штата, в которых проводится предварительное голосование, особо важны, поскольку в них определяются консолидирующие кандидаты (максимум три), а остальные кандидаты-аутсайдеры обычно отпадают, понимая, что не могут претендовать на лидирующие позиции. Пока Трамп — главный кандидат от республиканцев, за него выступает ядерный электорат партии, остальные «запасные» кандидаты — не ровня Трампу в плане поддержки.

Выборы в Айове только подтверждают расклад, который и так давно был известен. Другие кандидаты нужны на тот случай, если Трампа всё-таки снимут с выборов по судебным обстоятельствам. Против него ведется несколько процессов , поэтому есть вероятность, что он не дойдет до дня выборов. В этом случае Рон Десантис и Никки Хейли смогут пойти на замену Трампу , пока оба они по предпочтениям идут очень ровно, и явного преимущества ни у одного из них нет. Если же этого не произойдет и Трамп дойдет до финала, скорее всего, он снова столкнется там с Байденом ».

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин:

«Я думаю, что будущим президентом будет республиканец. От демократов уже устали , у самой Демократической партии нет убедительных кандидатов, Байден себя дискредитировал и рискует войти в историю США как самый неудачливый президент . Уже полгода назад по опросам было понятно, что Трамп — убедительный лидер. 50–70% были готовы проголосовать за него, а 20–30% — за его главного конкурента Десантиса. При этом вышедший из гонки Вивек Рамасвами прекрасно понимал, что на фоне Трампа он выглядел бледновато. Вся его программа — это повторение Трампа, с нею ему было бы тяжело победить, поэтому он снял себя с гонки. При этом все его мизерные проценты голосов перейдут теперь автоматически к Трампу.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid