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СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США

Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом

Рамасвами решил выйти из президентской гонки в США и поддержать Трампа
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Вышедший из президентской гонки предприниматель Вивек Рамасвами будет делать все на благо США, если Дональд Трамп выиграет американские выборы. Об этом 16 января он сказал «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, готов ли он стать вице-президентом в администрации Трампа в случае, если тот победит на выборах и предложит ему такую должность.

«Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны», — сказал Рамасвами.

Ранее в этот день Рамасвами получил голоса от трех делегатов и занял четвертое место на конференции в рамках определения номинантов от Республиканской партии, которая проходила в штате Айова. После этого он сообщил в соцсети Х (бывш. Twitter) о принятом решении сняться с предвыборной гонки. По его словам, он не получил ожидаемых результатов и намерен сделать все, чтобы главой Белого дома стал Трамп.

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Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Так, по их результатам Трамп получил 51% голосов, за него проголосовало 20 делегатов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис с отрывом в один голос опередил бывшего постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, получив восемь голосов делегатов, Хейли получила семь. Газета The Wall Street Journal отметила, что высокий показатель Трампа указывает на его широкую поддержку в рядах Республиканской партии США.

Рамасвами в свою очередь известен радикальными заявлениями-обещаниями после своего избрания на пост. 6 января он пообещал вывести США из НАТО, а ранее, 31 декабря, и вовсе заявил о планах упразднить Федеральное бюро расследований (ФБР).

5 января издание Politico сообщало, что у Рамасвами мало шансов лично распорядиться будущим США, так как в опросах он занимает четвертое место среди претендентов-республиканцев и вряд ли победит на праймериз.

Ранее, 27 декабря, телеканал NBC обратил внимание на сокращение расходов Рамасвами на телерекламу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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