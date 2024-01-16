Покинувший президентскую гонку Рамасвами ответил о перспективах работы с Трампом

Вышедший из президентской гонки предприниматель Вивек Рамасвами будет делать все на благо США, если Дональд Трамп выиграет американские выборы. Об этом 16 января он сказал «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, готов ли он стать вице-президентом в администрации Трампа в случае, если тот победит на выборах и предложит ему такую должность.

«Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны», — сказал Рамасвами.

Ранее в этот день Рамасвами получил голоса от трех делегатов и занял четвертое место на конференции в рамках определения номинантов от Республиканской партии, которая проходила в штате Айова. После этого он сообщил в соцсети Х (бывш. Twitter) о принятом решении сняться с предвыборной гонки. По его словам, он не получил ожидаемых результатов и намерен сделать все, чтобы главой Белого дома стал Трамп.

Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Так, по их результатам Трамп получил 51% голосов, за него проголосовало 20 делегатов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис с отрывом в один голос опередил бывшего постпреда США при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, получив восемь голосов делегатов, Хейли получила семь. Газета The Wall Street Journal отметила, что высокий показатель Трампа указывает на его широкую поддержку в рядах Республиканской партии США.

Рамасвами в свою очередь известен радикальными заявлениями-обещаниями после своего избрания на пост. 6 января он пообещал вывести США из НАТО, а ранее, 31 декабря, и вовсе заявил о планах упразднить Федеральное бюро расследований (ФБР).

5 января издание Politico сообщало, что у Рамасвами мало шансов лично распорядиться будущим США, так как в опросах он занимает четвертое место среди претендентов-республиканцев и вряд ли победит на праймериз.

Ранее, 27 декабря, телеканал NBC обратил внимание на сокращение расходов Рамасвами на телерекламу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.