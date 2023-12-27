Кандидат в президенты США Рамасвами сократит расходы на телерекламу

Кандидат на президентский пост в США от Республиканской партии Вивек Рамасвами отказывается от телерекламы. Об этом сообщает телеканал NBC 26 декабря.

Кампания Рамасвами заявляет, что по-прежнему тратит деньги на рекламу, но не на телевидение.

«Мы концентрируем внимание на том, чтобы использовать наиболее эффективный способ коммуникации с избирателями — с помощью текстовых сообщений, писем, звонков и личных визитов» — цитирует телеканал слова представителя кампании Рамасвами Триши Маклафин.

Как уточняется в статье, если в первую неделю декабря на телевизионные ролики кампания предпринимателя потратила более $200 тыс., то на прошлой неделе эта сумма сократилась до $6 тыс.

Для сравнения приводятся траты соперников Рамасвами в аналогичный период. Так, экс-президент США Дональд Трамп потратил на телерекламу $1,1 млн, Никки Хейли — $1 млн, губернатор Флориды Рон Десантис — $270 тыс.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что, по данным Morning Consult, 41% американцев готовы отдать свой голос на выборах за демократа Джо Байдена, 43% — за Дональда Трампа и только 11% готовы выбрать другого кандидата — среди них губернатор Флориды Рон Десантис, Вивек Рамасвами, Крис Кристи, Никки Хейли (все республиканцы), а также Роберт Кеннеди – младший.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.