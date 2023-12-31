Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал закрыть ФБР

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в случае победы намерен распустить Федеральное бюро расследований (ФБР). С таким заявлением 31 декабря он выступил на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«ФБР нельзя «реформировать». Правильный ответ — закрыть его. Да, президент может это сделать», — написал Рамасвами.

Политик заверил избирателей, что в случае своего прихода к власти обязательно воспользуется данным полномочием.

Ранее, 27 декабря, телеканал NBC обратил внимание на сокращение расходов Рамасвами на телерекламу. В его предвыборном штабе рассказали, что намерены использовать более эффективные способы коммуникации с избирателями: текстовые сообщения, письма, звонки и личные визиты.

До этого, 13 декабря, из данных Morning Consult стало известно, что 41% американцев готовы отдать свой голос на выборах за действующего американского лидера демократа Джо Байдена, 43% — за экс-президента США Дональда Трампа и только 11% готовы выбрать другого кандидата — среди них губернатор Флориды Рон Десантис, Вивек Рамасвами, Крис Кристи, Никки Хейли (все республиканцы), а также Роберт Кеннеди – младший.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.