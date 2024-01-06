Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае победы на выборах

Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году может вывести страну из НАТО. Об этом 5 января сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что, если Рамасвами или другой близкий к его позиции политик, например бывший американский лидер Дональд Трамп, победит на грядущих выборах, «дни НАТО могут быть сочтены».

«Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не могут выполнить обязательства по военным расходам, и при необходимости проведет переоценку уровня нашей собственной поддержки. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией», — приводит слова представителя предвыборного штаба республиканца Триши Маклоклин газета.

Как указало издание, у Рамасвами мало шансов лично распорядиться будущим США в НАТО, так как в опросах он занимает четвертое место среди претендентов-республиканцев и вряд ли победит на праймериз. Однако предполагается, что он может войти в состав сформированной республиканцами администрации, особенно при победе Трампа.

Ранее, 14 декабря, издание The Hill написало, что конгресс США законодательно ограничил полномочия любого американского президента по выводу государства из НАТО. Теперь для реализации гипотетического выхода США из альянса президенту потребовалось бы разрешение конгрессменов.

9 декабря газета The New York Times указала на угрозу развала НАТО в случае повторного прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, если он победит на президентских выборах 2024 года. Отмечалось, что Трамп рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

В тот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

7 декабря экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC также заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.