Выходи, если что: новая партия Словакии призывает страну покинуть НАТО и ЕС

В январе 2024 года в Словакии появится новая партия, которая будет добиваться выхода страны из ЕС и НАТО, восстановления отношений с Россией и вступления в БРИКС. Об этом «Известиям» рассказал один из ее основателей экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек. При этом политические силы с названием «Единые славяне», по замыслу создателей партии, должны появиться и в других странах — переговоры уже ведутся с партнерами в Чехии, Сербии, Болгарии и Польше. Растет популярность евроскептиков и в других частях региона. Почему наметилась такая тенденция и к чему это может привести — в материале «Известий».

Новая панславянская партия

В Словакии, где буквально недавно на выборах победила партия Smer экс-премьера Роберта Фицо, которого в Европе порой называют пророссийским, может появиться новая партия, нацеленная на нормализацию отношений с Москвой. Об этом «Известиям» рассказал один из основателей этой политической силы экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

— Приблизительно семь месяцев мы собираем подписи для регистрации новой партии «Единые славяне». Уже собрано 8 тыс., необходимо еще 2 тыс. подписей. Полагаю, до конца года комплект документов будет подготовлен и в начале января мы завершим юридический процесс создания политической силы, — заявил он.

Программа партии «Единые славяне» уже готова. Она включает в себя 11 пунктов, среди которых выход из НАТО и ЕС, вступление в БРИКС, а также переоценка деятельности в международных организациях (например, в ВОЗ) и восстановление сотрудничества и добрых отношений с РФ и остальными странами экс-СССР. При этом планируется сохранять конструктивный подход к диалогу с ЕС, НАТО, государствами Африки и других регионов.

Фото: Getty Images/Zuzana Gogova

В экономическом плане новая партия собирается отстаивать необходимость национализации стратегически важных предприятий, запрет на продажу земли и леса, возврат контроля над системой здравоохранения, медицинского страхования и образования в руки государства.

Сам Петер Марчек не хочет навешивать на будущую политическую организацию ярлыков типа «правые», «левые», «либералы», «социал-демократы». По словам словацкого политика, в мире сформирован новый тип демократии, который не предполагает четкого деления взглядов на правых и левых. В основе «новой демократии» лежат социальные и экономические интересы.

В планах организаторов — создать аналогичные партии с таким же названием в других славянских странах, они могли бы встать на защиту интересов славянского населения Восточной Европы, а таковых, напоминает Марчек, 300–350 млн человек. По его словам, переговоры о создании таких партий ведутся с коллегами из Чехии, Сербии, Болгарии, Польши и даже на Украине, хотя он не указал, на какой стадии этот диалог находится.

— Мы бы хотели, потому что за этим будущее, объединения всех славян в общую организацию и сотрудничества с РФ как самой крупной страной с преимущественно славянским населением. В мае–июне 2024 года мы планируем провести в Братиславе собрание представителей всех славянских стран, чтобы обсудить возможные форматы сотрудничества и способы отстаивания собственных интересов, — говорит Петер Марчек.

Фото: Getty Images/Janos Kummer

Впрочем, в 2017 году партия «Котлеба — Народная партия «Наша Словакия» уже инициировала сбор подписей под петицией с призывом провести референдум о выходе страны из НАТО. По Конституции для референдума по этой теме необходимо было набрать 350 тыс. голосов. Добиться выхода из альянса тогда не удалось. Поэтому в настоящий момент прогнозировать шансы новой партии на прохождение в состав парламента с опорой только на эту программу достаточно затруднительно.

Откуда взялись «понимающие Путина»

В последнее время наблюдатели фиксируют рост популярности партий-евроскептиков в странах ЕС при одновременном тренде на снижение рейтингов «конвенциональных» политических сил. Чаще всего в странах ЕС подобные политические силы, независимо от их позиции по украинскому кризису, сразу же обвиняют в пророссийской ориентации. Для этого в Европе даже придумали термин — «Путинферштееры» (нем. Putinversteher — дословно «понимающие Путина»). К ним относят политиков как правого, так и левого толка.

Ярким примером здесь служит Франция, где популярность партии президента Эммануэля Макрона заметно снижается. Это было очевидно и после парламентских выборов 2022 года, на которых правящая сила потеряла большинство. Тренд этот продолжается и ныне: партия Макрона в 2023-м потеряла несколько мест в сенате. И хотя правое большинство в конечном итоге не утратило позиций, системные левые силы всё же смогли несколько усилить свои.

Однако для Франции проблемой оборачивается даже не тот факт, что власть несколько утрачивает поддержку, а то, что голоса избирателей постепенно перетекают к партиям, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на коммуникацию с ЕС и Россией.

Марин Ле Пен Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luc Nobout

Так, опасения вызывают «Национальное объединение», неформальным лидером которого остается Марин Ле Пен, и «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона. Партия Ле Пен получила на выборах 2022 года 18,7%, коалиция Меланшона в первом туре набрала 25,7%, что поставило блок на второе место в рейтинге партий.

На фоне результатов парламентских выборов в Нидерландах, которые прошли в ноябре, приход к власти евроскептиков в странах «старой демократии» не выглядит такой уж фантастикой. В Нидерландах победу одержала Партия свободы Герта Вилдерса, которого в Европе называют антиисламистом и евроскептиком. Он также выступает за выход страны из состава Евросоюза.

Отдельное беспокойство в ЕС вызывает достаточно быстрый рост популярности сил евроскептиков в Германии. Праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), также выступавшая за налаживание отношений с Москвой, в октябре достигла своего максимального рейтинга — 23%. Притом что первое место отошло ХДС/ХСС (29%). В сентябре 2021 года АдГ на выборах в бундестаг набрала 10,3% голосов.

Однако совсем скоро конкуренцию АдГ может составить политик, выходец от партии «Левые» Сара Вагенкнехт, которая в начале ноября объявила о создании собственной политической силы. Она также планирует зарегистрировать ее в январе, чтобы успеть принять участие в выборах в Европарламент в июне 2024 года. В украинской прессе создание новой политической силы вызвало напряжение, поскольку сама Вагенкнехт занимает «постоянную пророссийскую позицию».

Сара Вагенкнехт Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ditsch

Соцопросы тоже говорят, что партия Вагенкнехт может оттянуть на себя часть левого электората от других партий в Германии. По данным Bild am Sonntag, 27% немцев ответили, что «могли бы себе представить, что проголосуют за эту партию».

Также опасения в Евросоюзе вызывает Австрия, где самой популярной партией сейчас стала Австрийская партия свободы, у которой были партнерские отношения с «Единой Россией», а в 2018 году тогдашний лидер политической силы Хайнц-Кристиан Штрахе призывал к отмене антироссийских санкций. На выборах 2019-го партия получила всего 16% голосов, однако в сентябре 2023 года ее рейтинг достиг 29%.

В целом же под угрозой прихода к власти или усиления влияния евроскептиков, по данным европейских СМИ, находятся также Греция, Италия, Венгрия и Швеция.

Почему растет популярность евроскептиков

К усилению скепсиса в отношении Евросоюза привел целый ряд факторов, большая часть из которых сводится к неспособности современных европейских чиновников адекватно реагировать на те кризисы, с которыми сталкивается объединение. Из самых известных и понятных примеров — кризис еврозоны, миграционный кризис, который, по оценкам политологов, с высокой долей вероятности может повториться, учитывая те конфликты, которые сейчас идут по периметру ЕС.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Однако этому также поспособствовала и собственная политика Евросоюза, которая привела к институциональному кризису, то есть невозможности быстро и эффективно принимать решения, считает первый замдекана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

— Евросоюз серьезно расширился, и принимать согласованные решения, особенно в тех случаях, когда это требует единогласия, достаточно сложно. Второй момент заключается в том, что сейчас во многих странах Европы, уже безотносительно ЕС, у власти находятся элиты, которые совершенно очевидно деградировали и не могут в силу разных обстоятельств исполнять свои функции как ведущих политических лидеров, отстаивать национальные интересы своих стран, — говорит эксперт «Известиям».

Во многих странах ЕС наблюдается падение уровня жизни на фоне эффекта от санкций, которыми европейские страны пытались удушить российскую экономику. При этом сами интеграционные идеи возникали на волне объединения для решения общих проблем, в том числе экономических. Поэтому логично выглядит процесс роста популярности евроскептиков, учитывая, что ключевая идея объединения дала сбой.

Есть и другая группа причин, считает политолог Борис Межуев, связанная с общим кризисом лидерства в концепции глобализма.

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

— На мой взгляд, рост рейтингов евроскептиков в первую очередь связан со слабостью демократической администрации в США, делающей ставку на трансатлантическое единство. В 2020 году [когда началась пандемия COVID-19] казалось, что час евроскептиков позади, что дальше движение в сторону интеграции в рамках коллективного Запада будет только нарастать. Но по мере движения стало ясно, что Демократическая партия [США] находится в огромном кризисе, а вместе с ней в кризисе находятся и процессы трансатлантической солидарности, — сказал политолог «Известиям».

И в этой конфигурации, продолжает эксперт, возникает ощущение, что приход к власти в США Дональда Трампа неизбежен. Но в этой формуле остается как минимум одно неизвестное: республиканец так и не представил, с чем именно он идет на выборы, будет ли это, по сути, повторением прежней программы или это будет что-то новое. Также не представлена и команда, с которой Трамп хочет работать.

Одно можно утверждать с достаточно высокой степенью уверенности: Трамп вряд ли будет поддерживать идею трансатлантического единства столь же яро, сколь это делают демократы, а значит, и в Европе будет усиливаться тренд на некоторую суверенизацию процессов, попытку отстраниться от действий Дональда Трампа, что мы наблюдали в годы, когда он был хозяином Белого дома.