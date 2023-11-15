Батька может: для чего Лукашенко пытается помириться с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. Заявил, что протягивает руку дружбы, и предложил вместе преодолеть конфронтацию в регионе. В целом в последнее время белорусский лидер выступает с разнообразными примирительными инициативами в адрес соседней страны. Например, приглашал поляков на учения ОДКБ и ввел безвиз. Всё это сильно контрастирует с ситуацией 2020–2022 годов, когда Варшава считалась главным оппонентом Минска. «Известия» разбирались в том, как меняются отношения двух стран.

Что говорит Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. При этом заявление оказалось подчеркнуто дружелюбным. По словам белорусского лидера, Минск протягивает Варшаве «дружескую руку сотрудничества». «Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова», — отметил Лукашенко.

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В целом в последнее время белорусский лидер регулярно обращается к польскому народу и руководству. Так, 3 ноября Лукашенко сообщил, что белорусы с поляками — «фактически один народ». При этом президент намекнул на готовность к неким уступкам по заключенным оппозиционерам. «По закрытым каналам мы с ними разговариваем, они предъявляют мне какие-то условия: «Ты там этого отпусти, этого отпусти». Он закон нарушил, как я его отпущу?», — отметил он.

Только заявлениями дело не ограничивается. В ноябре на белорусском государственном радио начали выходить новости на польском языке. В октябре польскоязычную версию сайта запустило государственное информагентство БелТА, появились также специальные каналы в Telegram и YouTube . Белорусские медиаменеджеры говорят, что эти проекты помогут народам лучше понимать друг друга.

В августе Лукашенко поручал правительству и МИД разработать и предложить соседям план мира и добрососедства. Позже в Минске признавали, что Варшава проигнорировала инициативу. Белорусский лидер также звал польских наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство», которые проходили на территории страны. В Варшаве на это ответили, что считают приглашение «пропагандистским действием» и не воспринимают всерьез.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Наконец, еще весной Лукашенко ввел безвизовый режим с сопредельными странами ЕС. По данным Госпогранкомитета, к середине ноября предоставленной возможностью воспользовались 36 тыс. граждан Польши. Согласно публикациям минских СМИ, чаще всего поляки едут за покупками, ведь в Белоруссии многие товары дешевле. При этом в Варшаве инициативу оценивали скептически. «Если кто-то поедет на территорию страны, которая относится к Польше как к врагу, то должен осознавать риск», — предупреждал замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

Какие отношения у Польши и Белоруссии

Всё это сильно контрастирует с периодом 2020–2022 годов, когда Минск и Варшава стали злейшими врагами. Резкое ухудшение отношений произошло после президентских выборов в Белоруссии. Тогда Польша отказалась признать победу Лукашенко и поддержала оппозицию, потом лоббировала введение санкций и предоставила убежище некоторым лидерам протестов.

В свою очередь, в Минске соседнее государство называли организатором политического кризиса. Лукашенко говорил, что Варшава провоцирует распад Белоруссии, чтобы отнять Гродненскую область и другие территории. «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО около наших границ», — отмечал он. Добавлял также, что Варшава готовит боевиков для проведения диверсий, терактов и военного мятежа.

После этого один кризис следовал за другим. Весной 2021 года скандал вызвало задержание в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Польша прекратила полеты через территорию Белоруссии и закрыла свое небо для белорусских лайнеров. Летом 2021 года тысячи беженцев из Африки и Ближнего Востока начали штурмовать восточную границу Польши, разразился миграционный кризис. В Варшаве при этом обвиняли соседей в провокации, заявляли о «грязной игре» со стороны белорусского руководства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После начала СВО отношения ухудшились еще больше. Польша стала стягивать к своей восточной границе дополнительные воинские соединения. Министр обороны Мариуш Блащак говорил, что Варшава развернула три дивизии, собирается разместить еще одну. Им передают современную технику, в том числе южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и системы HIMARS.

В белорусском Генштабе при этом отмечали, что польская группировка нацелена на ведение наступательных действий. Для купирования угроз Минск поставил на боевое дежурство российские системы противовоздушной обороны С-400 и ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, Москва разместила на территории Белоруссии ядерное оружие. Лукашенко подчеркивал, что при необходимости агрессор получит «неприемлемый удар».

В феврале нынешнего года отношения ухудшились из-за уголовного дела против корреспондента нескольких польских изданий Анджея Почобута. Гродненский суд признал его виновным в разжигании вражды и приговорил к восьми годам лишения свободы. После этого Варшава ввела против белорусских чиновников дополнительные санкции и закрыла все погранпереходы на границе двух стран.

Что говорят эксперты

Белорусский политолог Петр Петровский напоминает, что в октябре в Польше прошли парламентские выборы. По их итогам правившая партия «Право и справедливость» оказалась в оппозиции, ее место заняла «Гражданская коалиция» Дональда Туска.

Первое заседание новоизбранного парламента в Польше, 13 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

— Есть надежда, что новое польское руководство будет более адекватным. Белоруссия, со своей стороны, демонстрирует, что готова к перезагрузке отношений. Понятно при этом, что диалог должен строиться на равенстве и взаимоуважении, без какого-либо шантажа и претензий, — отмечает собеседник.

Он добавляет, что дальнейшее развитие событий прогнозировать пока сложно.

— Многое будет зависеть от того, какой будет парламентская коалиция и состав правительства. Окончательно они еще не сформированы, появятся к середине декабря. По их составу мы будем примерно понимать дальнейшие перспективы двусторонних отношений. В любом случае, я подчеркиваю, что интересы России никак не будут ущемлены. Наоборот, главной целью ставится нормализация ситуации в Восточной Европе, — утверждает Петровский.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также связывает изменение риторики белорусских властей с результатами польских выборов.

— Никакой серьезной перезагрузки я не прогнозирую, в условиях жесткого конфликта России и Запада она просто невозможна. Но определенные символические шаги навстречу друг другу допускаю. Например, белорусские власти могут выпустить кого-то из политзаключенных, поляки в ответ откроют один–два погранперехода. Лукашенко на такой размен вполне может пойти, для него сам факт начала диалога будет большой удачей, — считает собеседник.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев говорит, что Лукашенко стремится легитимизировать свою власть.

— Лукашенко привык играть на противоречиях крупных геополитических игроков, хотел бы снова вернуться к этой практике. Проблема в том, что после выборов 2020 года Запад посчитал его узурпатором и прекратил отношения. Собственно, с тех пор он и пытается выйти из изоляции, — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что президент Белоруссии пробует разные методы.