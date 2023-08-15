Приграничное состояние: в Белоруссии заявили о готовности к диалогу с Польшей

Минск в любой момент готов приступить к нормализации диалога с Варшавой, однако это не означает, что стороны смогут сразу перейти к урегулированию наиболее острых вопросов , заявили «Известиям» в белорусской палате представителей. Ситуацию осложняют предстоящие 15 октября парламентские выборы в Польше, на которых различные стороны пытаются разыграть карту «угрозы с Востока», а также планы Варшавы увеличить воинский контингент на границе с Союзным государством . О сигналах из Белоруссии и возможных условиях для старта таких переговоров — в материале «Известий».

Всегда готов

Белоруссия готова на фоне информационного нагнетания со стороны Варшавы начать диалог с Польшей о нормализации отношений, однако для этого есть некоторые условия , заявили «Известиям» в палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.

— Мы всегда готовы [начать переговоры о нормализации отношений], мы всегда открыты. [Президент Белоруссии] Александр Лукашенко во время публичных выступлений всегда акцентирует на этом внимание: не делайте из нас врагов, мы готовы в любой ситуации сесть за стол переговоров и начать диалог . То, что сегодня происходит между нашими странами, — не наша вина, это не мы отошли от всякой дипломатии, от всякого сотрудничества. Мы не навязываемся, но просто в очередной раз хотим, чтобы наш голос услышал весь мир — что мы готовы [к таким переговорам] , — заявил зампредседателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В конце прошлой недели Александр Лукашенко сообщил, что дал распоряжение белорусскому премьер-министру Роману Головченко выйти на связь с польскими властями, чтобы наладить отношения между странами. «И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают — они от Бога», — заявил Лукашенко.

В белорусском парламенте расценивают этот шаг со стороны лидера как сигнал о готовности Минска продолжать дипломатию в целях урегулирования напряженности, которая существует в коммуникации между двумя странами. Однако признают, что этот процесс, очевидно, не будет простым.

— Наша готовность не означает, что мы сейчас сможем сразу принимать совместные решения. Поляки еще будут думать, будут консультироваться с Вашингтоном — стоит отвечать или не стоит , — считает Думбадзе.

На зависимость польской политической элиты от Вашингтона указывает и председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько. А сама нормализация отношений сталкивается с рядом проблем в двусторонних отношениях, которые необходимо урегулировать.

Акция протеста в Минске, сентябрь 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Драчев

— Польское правительство обнажило себя как врага белорусской государственности начиная с 2019 года , — сказал он «Известиям». — Усилились подобные взгляды во время событий августа 2020-го, когда в Минске была совершена попытка государственного переворота, которая финансировалась американцами через Польшу. Все информационные источники работали с территории Польши, частично также из Чехии. И польское правительство до сих пор молчит — не извинилось , не признало свою вину, хотя она в этом случае очевидна.

Поэтому разговор с этим руководством Польши может идти о том, чтобы они признали вину, вывели со своей территории политических преступников и прекратили финансировать «те информационные банды, которые существуют на территории Польши», добавил Геннадий Давыдько.

Стягиваются к границе

Плотность сообщений о стремлении Польши повысить оборону на своих восточных границах действительно возросла. На прошлой неделе стало известно о планах Варшавы увеличить численность собственной группировки в пять раз — до 10 тыс. человек . При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что непосредственно поддержку пограничникам будут осуществлять 4 тыс. солдат, остальные будут оставаться в резерве, но находиться на приграничных территориях. Сообщил он и о намерении в перспективе увеличить общую численность вооруженных сил до 300 тыс. человек с нынешних 170 тыс .

Польские военнослужащие патрулируют район закрытого польско-белорусского железнодорожного погранперехода в Гобятах Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

В начале августа Варшава обвинила Минск в нарушении двумя белорусскими вертолетами польского воздушного пространства, в Белоруссии эти обвинения опровергли.

К слову, в июле Варшава уже перебросила на границу с Белоруссией две армейские бригады — в Кольно и Белую Подляску . Известно о размещении в непосредственной близости от соседней республики боевых вертолетов. Кроме того, руководство ВС Польши рассказало о передислокации ближе к восточной границе групп снайперов.

Впрочем, белорусские политики объясняют активизацию усилий Польши по дестабилизации ситуации в Восточной Европе провалившимися планами стран Запада поставить внешнеполитический курс Минска под свой контроль . Сорвана же такая задача размещением на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

— С появлением в Республике Беларусь ядерного оружия те усилия по милитаризации Польши оказались пшиком, деньги были потрачены зря . В связи с этим надо чем-то ответить. Но вся эта активность на границах — не для того, чтобы устроить провокацию или напасть. Поляки четко понимают, что этого делать нельзя. Но провокацию, возможно, понадобится устроить в случае поражения Украины, а по сути — блока НАТО, в СВО. Вот тогда нужна будет провокация, и посмотрим, что из этого выйдет. Сами они не нападут, — выразил уверенность Геннадий Давыдько.

Польская армия на границе с Беларусью Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

При этом он считает, что оппоненты рассчитывают на некий casus belli (лат. — «случай для войны», юридически формальный повод для объявления войны) и он действительно может произойти. Но в этом случае будет принципиально необходимо информационно обставить всё так, чтобы появился повод обвинить в этом Минск .

Осложняется ситуация грядущими 15 октября парламентскими выборами в Польше . По мнению белорусской стороны, польские политики предпочитают продавать избирателям «угрозу с Востока» — уже привычный сюжет для истеблишмента.

Угроза мигрантами

Обвинения в адрес Союзного государства существуют не только в плоскости прямой военной угрозы — Варшава говорит, что Москва и Минск создают гибридные угрозы. К примеру, на днях польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью итальянской Corriere della Sera заявил, что за прошедший год мигранты из России и Белоруссии якобы пытались пересечь границу Польши 16 тыс. раз .

Пограничная стена между Польшей и Белоруссией Фото: Getty Images/SOPA Images

«Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь Евросоюз», — заявил Моравецкий.

Правда, здесь следует отметить, что только за первые 11 месяцев 2022 года внешние границы ЕС нелегально пересекли примерно 308 тыс. человек , и в целом этот показатель — максимальный с 2016 года. Эти данные привело пограничное агентство ЕС Frontex.

Польские власти традиционно используют тему мигрантов в политических целях. Даже отношение к украинским беженцам в республике ухудшается , несмотря на информационную поддержку со стороны государства: в начале 2023 года четверть поляков заявили, что их отношение к гражданам Украины, находящимся в Польше, изменилось. Причем 68% из них заявили, что в худшую сторону.

Теперь же, видимо, польские власти перед выборами пытаются сместить акцент на миграционную политику ЕС в целом, а также на якобы действия со стороны Москвы и Минска.

В этих целях Варшава планирует совместить осенние выборы с референдумом по ряду вопросов , среди них — те, которые в Белоруссии склонны оценивать как политический пиар.

Фото: Getty Images/Thierry Monasse

В частности, на референдуме, инициированном правящей партией «Право и справедливость», гражданам предлагают ответить на вопросы о поддержке сноса забора, построенного на границе с Белоруссией, а также о том, должна ли Польша принимать мигрантов с Ближнего Востока и из Африки согласно программе ЕС по расселению беженцев.

Сама постановка вопроса идет вразрез с политикой Евросоюза по приему беженцев, однако таким образом Варшава может заручиться мандатом от общества на будущие споры по этой теме с Брюсселем.