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Конгресс США ограничил полномочия президента по выводу страны из НАТО

The Hill: конгресс США ограничил полномочия президента в выводе страны из НАТО
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Конгресс США законодательно ограничил полномочия любого американского президента по выводу государства из НАТО. Об этом 14 декабря сообщило издание The Hill.

Соответствующая поправка вошла в принятый закон о бюджете на оборону, ее авторами стали сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио. Теперь для реализации гипотетического выхода США из альянса президенту потребовалось бы разрешение конгрессменов.

Рубио назвал подобную меру гарантией защиты национальных интересов США и безопасности их союзников, отмечает «Газета.ru». Кейн, в свою очередь, считает нововведение демонстрацией американской поддержки блока.

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Ранее, 9 декабря, The New York Times указала на угрозу развала НАТО в случае повторного прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, если он победит на президентских выборах 2024 года. Отмечалось, что Трамп рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

В тот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

7 декабря экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC также заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США.

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