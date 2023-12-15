Конгресс США ограничил полномочия президента по выводу страны из НАТО

Конгресс США законодательно ограничил полномочия любого американского президента по выводу государства из НАТО. Об этом 14 декабря сообщило издание The Hill.

Соответствующая поправка вошла в принятый закон о бюджете на оборону, ее авторами стали сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио. Теперь для реализации гипотетического выхода США из альянса президенту потребовалось бы разрешение конгрессменов.

Рубио назвал подобную меру гарантией защиты национальных интересов США и безопасности их союзников, отмечает «Газета.ru». Кейн, в свою очередь, считает нововведение демонстрацией американской поддержки блока.

Ранее, 9 декабря, The New York Times указала на угрозу развала НАТО в случае повторного прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, если он победит на президентских выборах 2024 года. Отмечалось, что Трамп рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

В тот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

7 декабря экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC также заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США.