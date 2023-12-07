В США заявили о способности Трампа развалить НАТО в случае прихода к власти

Дональд Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. Об этом 7 декабря заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC.

По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

«В итоге это может привести к развалу всего альянса», — сказал Эспер.

Ранее в этот день обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу в ходе телеэфира заявил, что президент США Джо Байден демонстрирует отчаяние ввиду ранее обозначенных Трампом планов по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы на выборах в 2024 году.

5 декабря Байден сообщил, что вряд ли он решился бы стать главой государства снова, если бы Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Ранее, 29 ноября, Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.