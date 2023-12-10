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Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США

Экс-разведчик Риттер: Байден ведет США к ядерной конфронтации с РФ
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден своими высказываниями усиливает вероятность ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (бывш. Twitter).

«Американское чувство самосохранения диктует нам вернуть [экс-президента США Дональда] Трампа на пост президента [в 2024 году]», — написал он.

Помимо этого, по мнению Скотта, у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

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Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в специальной военной операции президент США Джо Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

Чуть позже слова Байдена прокомментировал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, отметивший, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США, подобная риторика недопустима для ядерной державы.

В свою очередь политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание Байдена о том, что он якобы «уверен в атаке РФ на государства НАТО» после победы России в конфликте на Украине, является полной чушью и страшилкой для стран Запада.

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