Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США
Президент США Джо Байден своими высказываниями усиливает вероятность ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (бывш. Twitter).
«Американское чувство самосохранения диктует нам вернуть [экс-президента США Дональда] Трампа на пост президента [в 2024 году]», — написал он.
Помимо этого, по мнению Скотта, у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.
Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в специальной военной операции президент США Джо Байден сделал 6 декабря во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.
Чуть позже слова Байдена прокомментировал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, отметивший, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США, подобная риторика недопустима для ядерной державы.
В свою очередь политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание Байдена о том, что он якобы «уверен в атаке РФ на государства НАТО» после победы России в конфликте на Украине, является полной чушью и страшилкой для стран Запада.