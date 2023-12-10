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Американские СМИ отметили угрозу распада НАТО в случае победы Трампа на выборах

NYT: в Европе опасаются развала НАТО из-за прихода Трампа к власти
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Фото: ТАСС/Zuma
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Экс-президент США Дональд Трамп может способствовать развалу НАТО, если он одержит победу на американских выборах в 2024 году. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщила газета The New York Times.

«Дональд Трамп дал понять, что рассматривает НАТО как (причину. — Ред.) оттока американских ресурсов», — подчеркивается в материале.

Отмечается, что он придерживается этой точки зрения уже четверть века.

Кроме того, издание отметило, что, «стремясь вновь занять Белый дом», Трамп не раскрывает весь спектр своих намерений по желаемым изменениям нынешней политики США.

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В тот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

7 декабря экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC также заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

Ранее, 2 декабря, Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Байдена, который, по его словам, является «разрушителем американской демократии». Экс-президент обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие» в стране.

29 ноября Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению экс-президента США, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США.

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