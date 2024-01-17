Губернатор Арканзаса решил покинуть президентскую гонку на фоне успеха Трампа

В США губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о прекращении своего участия в президентской гонке на фоне недавней победы экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове. О своем решении Хатчинсон написал 16 января в соцсети X (бывш. Twitter).

«Поздравляю Дональда Дж. Трампа с победой прошлым вечером в Айове <…> Сегодня я приостанавливаю свою президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», — говорится в сообщении.

Также Хатчинсон выразил слова поддержки и остальным кандидатам, участвовавшим на кокусах в штате Айова.

Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа.

В начале декабря 2023 года журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Сам Трамп еще весной 2023 года пообещал, что в случае победы на выборах успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства Джо Байдена в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.