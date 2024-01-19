NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом

Сенатор Тим Скотт (штат Южная Каролина), претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты на пост президента США от республиканцев, призовет американцев голосовать за Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальное объявление будет сделано в пятницу во время выступления Трампа перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. По данным газеты, это может пошатнуть позиции экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая на первичных выборах республиканцев в штате Айова заняла третье место, получив 19,1% голосов.

Как указала NYT, поддержки от «чрезвычайно популярного среди республиканцев» Скотта также пытались добиться Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис.

Ранее, 16 января, Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.