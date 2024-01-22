Трамп значительно опередил конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди кандидатов от Республиканской партии в преддверии праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Соответствующая информация следует из результатов опроса телеканала CNN, опубликованных 21 января.

Отмечается, что за два дня до голосования, в котором Республиканская партия в Нью-Гэмпшире определит кандидата от партии в президенты, Трамп лидирует по уровню поддержки среди избирателей в штате. Согласно опросу, за него готовы отдать голос 50% релевантного электората. За экс-постпреда США в ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли готовы проголосовать 39% избирателей. По данным опроса, за губернатора Флориды Рона Десантиса проголосуют лишь 6% избирателей. При этом минимальный порог составляет 10%.

«Нью-Гэмпшир был единственным штатом с ранними праймериз, где опросы последовательно выявляли отсутствие у Трампа поддержки большинства и большую готовность избирателей голосовать за его конкурентов. Но этот последний опрос демонстрирует, что популярность Трампа среди республиканской базы и приверженность его сторонников перевешивают привлекательность соперников», — указал телеканал.

В Нью-Гэмпшире к партийному голосованию допускают избирателей без партийной аффилиации. Среди них поддержка Хейли составляет 58%, а Дональда Трампа — 30%. При этом среди зарегистрированных представителей республиканцев за Трампа готовы отдать голос 67%, а за Хейли — 23%.

Праймериз Республиканской партии состоятся в Нью-Гэпмшире 23 января.

Ранее в этот день губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Он заявил о поддержке кандидатуры Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним.

20 января Трамп раскритиковал кандидата в президенты США от республиканцев Никки Хейли, назвав ее недостаточно жесткой.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники 19 января написала, что популярный среди республиканцев сенатор Тим Скотт (штат Южная Каролина), претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты на пост президента США, призовет американцев голосовать за Дональда Трампа.

16 января Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял Майк Пенс.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.