Экс-президент США Дональд Трамп 20 января пообещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.

При этом Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, и как именно намерен разрешить конфликт.

«Я хорошо знаю (президента России Владимира. — Ред.) Путина <...>, знаю (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского, мы это урегулируем», — сказал он на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

Ранее, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа.

17 января Зеленский заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 декабря, комментируя слова Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявил, что эта проблема не может быть решена так просто.

21 ноября Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что для государства неприемлемы предложения, в которых содержатся какие-либо территориальные уступки.

13 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 октября выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента.

6 октября Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Песков, комментируя заявления Трампа о быстром урегулировании украинского конфликта, сказал, что не стал бы возлагать надежды на США в этом вопросе. По его словам, существенных изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона даже после прихода Трампа к власти не может быть.

5 августа экс-глава США заявил, что только в случае переизбрания он сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.