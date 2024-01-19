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Без роду и имени: Франция отрицает гибель своих граждан в Харькове

Где и как сталкиваются интересы Москвы и Парижа
Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
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17 января Министерство обороны России сообщило о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. В заявлении ведомства было отдельно отмечено, что большую часть из 60 уничтоженных иностранных наемников составили граждане Франции. Париж поспешил отвергнуть обвинения, однако факты говорят против него. В то же время геополитические интересы России и Франции пересекаются отнюдь не только на Украине. Подробности — в материале «Известий».

Франция всё отрицает

В связи с произошедшим в российское дипломатическое ведомство был вызван французский посол. Ему было заявлено об ответственности Парижа за гибель соотечественников. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении направить обращение во французский парламент. «Сегодня наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и французские депутаты об этом? <…> На ближайшем заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами», — написал Володин в своем Telegram-канале.

В Пятой республике не сразу отреагировали на появившиеся сообщения. Большинство французских СМИ, включая самые популярные, Le Monde и Liberation, опубликовали короткие сообщения с оговорками на невозможность проверки данной информации независимыми источниками. Единственным печатным СМИ, давшим более или менее развернутый комментарий, стал Le Parisien, достаточно подробно исследующий тему военных операций за рубежом.

В свою очередь, МИД Франции ожидаемо выступил с отрицанием произошедшего, заявив, что никаких наемников на Украине и «ни где-либо еще» нет, и назвав сообщения о ликвидации шести десятков сограждан «грубой манипуляцией».

Посол Франции в Москве Пьер Леви у здания МИД РФ

Посол Франции в Москве Пьер Леви у здания МИД РФ

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В то же время информация о присутствии граждан Франции в частях ВСУ давно не является секретом. Первым французским наемником, погибшим на Украине, также в Харьковской области, стал Вильфред Блерио. Сообщение о его гибели появилось еще в июне 2022 года, причем первым его распространили ультраправые интернет-сообщества. Вторым стал Карель Шерель-Зальсбур, как и Блерио, — неонацист, подвергавшийся на родине уголовному преследованию за нападения на представителей антифа.

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Телеканал TF1, неоднократно делавший материалы о воюющих в ВСУ французах (и об их политических взглядах), сообщает как минимум о 60–70 носителях паспорта Пятой республики и еще 200 — имеющих двойное гражданство и, по предположению журналистов, боевой опыт в составе Французского Иностранного легиона. Более того, еще в апреле агентство Mediapart со ссылкой на источники в главном управлении внутренней безопасности (французская контрразведка) сообщало о состоящих на учете 400 гражданах республики, в том или ином качестве участвовавших в боевых действиях на Украине. Кроме того, французские медиа неоднократно сообщали об участии в боевых действиях подразделений командования специальных операций, в частности 13-го парашютного драгунского полка.

В данном случае важным будет уточнить, что речь идет исключительно о наемниках. Достоверных данных о количестве французских инструкторов, работающих над подготовкой военнослужащих ВСУ в лагерях на Украине и в Польше, нет.

Ряд экспертов указывают на то, что погибшие в Харькове являлись военнослужащими Иностранного легиона. Эта версия требует подтверждения, но имеет право на существование, отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

— Общая логика событий дает основания для утверждений о том, что это были французские наемники. Нет никаких причин, по которым Франция, традиционно использующая Иностранный легион за рубежом, не могла бы отправить его на Украину. Скорее всего, Париж этого не признает. В лучшем случае будет заявлено о том, что это были военные специалисты и инструкторы, — отметил собеседник «Известий».

Следует отметить, что новости из Харькова стали еще одним звеном в череде событий, напрямую затрагивающих российско-французские отношения на двух континентах.

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Что касается Украины, то на фоне внутриполитического клинча между конгрессом и президентом США Европа спешит заявить о продолжении поддержки Киева, а Елисейский дворец пытается извлечь экономическую и политическую выгоду из нового тренда. 17 января Эммануэль Макрон заявил о планах вслед за Великобританией подписать с Киевом соглашение о гарантиях безопасности — в соответствии с июльским заявлением G7. Впоследствии президент Франции сообщил о предстоящей в феврале передаче Украине 40 ракет SCALP-EG и более 100 корректируемых авиабомб AASM.

В недавних заявлениях французского президента в общем и целом нет ничего неожиданного, считает Павел Тимофеев.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

— В самих планах Франции продолжать поставки нет ничего нового. Помощь была и раньше, она будет продолжена. Считать, что абсолютно весь потенциал такого рода поддержки исчерпан, — это выдавать желаемое за действительное. Что же касается будущего соглашения, то, опираясь на положения аналогичного договора с Великобританией, речь больше идет о жесте политико-дипломатической поддержки, причем ориентированной на среднесрочную перспективу и без лишних обязательств. Макрон пытается продемонстрировать, что его страна не является слабым звеном в ряду союзников Киева, — резюмирует эксперт.

Песок сквозь пальцы

Эти события происходят на фоне осуществляемых Москвой внешнеполитических усилий по сближению с африканскими государствами. Во Франции российскую стратегию воспринимают как вытеснение Парижа из традиционной зоны геополитического влияния. Отдельное внимание эксперты уделяют вопросам военного сотрудничества: еще в декабре Министерство обороны России заявило о начале формирования Африканского корпуса в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере, совсем недавно — в зоне прямого влияния Парижа.

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Между тем информация об уничтожении наемников в Харькове пришла через два дня после сообщений о предотвращенной попытке покушения на главу Буркина-Фасо Ибрагима Траоре. Политик неоднократно высказывался в пользу развития отношений с Россией как способа избавления от французского неоколониализма. «Дата 14 января была запланирована носителями этого пагубного проекта для перехода к активным действиям с целью выполнения их дьявольского плана, который неизбежно привел бы Буркина-Фасо в прошлое», — заявил официальный представитель правительства Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого.

15 января в Москву прибыла правительственная делегация Нигера во главе с премьер-министром Али Ламином Зейном. Как сообщается, были достигнуты договоренности о комплексном сотрудничестве в различных сферах: военной, гуманитарной и промышленной. Кроме прочего, Ламин Зейн подтвердил ранее заявленное желание Нигера, Мали и Буркина-Фасо выйти из выстроенной французами валютной системы: на сегодня единой валютой в этих и еще пяти бывших французских колониях является западноафриканский франк.

Премьер-министр, министр экономики и финансов Нигера Али Ламин Зейн, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров и вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время встречи

Премьер-министр, министр экономики и финансов Нигера Али Ламин Зейн, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров и вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время встречи

Фото: ТАСС/Сергей Пятаков

В тот же день советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Нгоуандика заявил о просьбе властей страны разместить российскую военную базу.

«Мы хотели бы, чтобы Российская Федерация построила свою военную базу в ЦАР, правительство уже предоставило участок в Беринго, в 80 км от Банги (столица ЦАР. — Ред.), где есть международный аэропорт. <…> Мы на 1000% верны отношениям с Россией и считаем, что Российская Федерация должна оставаться с нами», — приводит слова чиновника «Африканская инициатива».

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Риторика нового обострения

Параллельно происходит постепенное нагнетание напряженности вокруг армяно-азербайджанского конфликта, в котором Франция в последнее время принимает всё более активное участие.

23 ноября сенат (верхняя палата французского парламента) опубликовал доклад, в котором призвал увеличить в 2024 году поставки оружия, в том числе наступательного, Еревану.

Спустя десять дней в Баку по обвинению в шпионаже был арестован гражданин Франции Мартин Райан, а еще через три недели персонами нон грата были объявлены два дипломатических сотрудника французского посольства.

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Фото: ТАСС/AP/Emrah Gurel

9 января сенат принял резолюцию, в которой призвал правительство ввести санкции против Баку в связи с сентябрьской военной операцией Азербайджана. В ответ уже 18-го числа национальное собрание Азербайджана призвало ввести санкции против французских компаний (включая нефтегазовые), а заодно — ни много ни мало — признать независимость Корсики.

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Франция болезненно отреагировала на результаты последнего на данный момент обострения армяно-азербайджанского конфликта, указывает Павел Тимофеев.

— Еще в 2022 году Париж рассматривал Азербайджан как один из вариантов импорта энергоресурсов в рамках замещения поставок из России. Сегодня же Франция раздражена внешнеполитическими амбициями Баку и Анкары. Нынешние трения вызваны желанием Парижа дать понять, что он не поддерживает их попытки усилить свое влияние в регионе, — отмечает эксперт.

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