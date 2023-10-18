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Солдаты без удачи: на Украине воюют две тысячи иностранных наемников

В распоряжении «Известий» оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Российской армии на Украине противостоят около 2 тыс. иностранных наемников, большая часть из них сконцентрирована на запорожском направлении. Об этом говорится в аналитической записке, составленной в Минобороны (имеется в распоряжении «Известий»). С начала СВО на Украину приезжали боевики из 88 государств. Больше всего — из Польши и США. В их программах подготовки участвует большое количество частных военных компаний. Эксперты отмечают, что времена массового наплыва наемников прошли, и объясняют это высокими потерями — по данным авторов аналитической записки, с февраля 2022 года более 5 тыс. боевиков уничтожены, почти столько же покинуло страну.

Больше всего наемников — из Польши

В настоящее время на Украине действует около 2 тыс. иностранных наемников. Об этом говорится в аналитической записке Минобороны РФ, с содержанием которой ознакомились «Известия». Подлинность документа изданию подтвердили три источника в военном ведомстве.

Согласно приведенным данным, всего с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 12,7 тыс. добровольцев из 88 государств. Более 5,4 тыс. боевиков были уничтожены, 5,3 тыс. уехали обратно. В настоящее время на Украине находятся 1940 наемников, указывается в документе.

Больше всего «солдат удачи» приехало из Польши — более 2,7 тыс. человек. На втором месте США — свыше тысячи. По 900 человек прибыло из Грузии и Канады, по 700 — из Белоруссии, Великобритании и Румынии.

наемник вокзал
Фото: REUTERS/Kish Kim

О присутствии на Украине иностранных наемников регулярно говорят руководство Минобороны РФ и Владимир Путин. Так, в июне этого года, глава государства рассказал, что в зоне СВО воюют польские наемники, которые несут большие потери, хотя и скрывают их. В июле Владимир Путин отметил, что иностранные наемники несут значительные потери «из-за своей глупости». По его словам, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, должна знать о том, что там происходит. 15 сентября президент в очередной раз заявил, что российские военные фиксируют наличие в рядах украинских войск иностранных наемников и инструкторов, некоторые из них попали в плен совсем недавно.

В российском Минобороны неоднократно заявляли, что наемники в случае пленения не имеют права на статус комбатантов и могут подвергнуться уголовному преследованию.

— Конечно, они не имеют права на статус комбатантов, — пояснил в беседе с «Известиями» бывший замминистра иностранных дел России, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Они же не носят украинскую униформу. И даже если и носят, всё равно это наемники. А на этот счет есть конвенция по борьбе с наемничеством, там всё написано — что у них никакого статуса быть не может.

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25 мая 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу приводил данные, что на тот момент на Украине действовало свыше 2,5 тыс. иностранных наемников. По словам главы военного ведомства, они участвуют в карательных акциях и боевых действиях. «Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», — рассказал он. По словам Шойгу, это приводит к эскалации конфликта и затягивает его.

Батальоны солдат удачи

В аналитической записке говорится, что из наемников в составе «Интернационального легиона обороны Украины» (ИЛОУ) сформированы четыре пехотных батальона численностью 300–400 человек каждый, а также батальоны специального назначения.

наемник
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Есть в составе этого формирования и подразделения, укомплектованные по национальному признаку: батальоны им. Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией) и «Крым» (крымские татары), батальоны им. Джохара Дудаева и им. Шейха Мансура (чеченцы), «Нормандская бригада» (выходцы из Канады и США), Dark Angels (британцы), Marksman (грузины), полк им. Кастуся Калиновского и отряд им. Ильи Литвина (белорусы), легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) , «Русский добровольческий корпус» (перебежчики из России) и другие. Кроме того, иностранные наемники есть и в кадровых соединениях ВФУ.

Больше всего приехавших из-за границы боевиков — 1,3 тыс. — воюет в составе группировки войск «Хортица». Она действует на запорожском направлении, где с начала лета разгораются самые ожесточенные бои. Согласно документу, 340 человек находятся в составе группировки «Таврия», до 300 боевиков — в группировке «Запад», более 200 — в группировке «Север», более 170 человек входят в подразделения группировки «Одесса».

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Как боевики попадают на Украину

По данным авторов доклада, для вербовки добровольцев активно привлекаются частные военные компании. Среди них — Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services, Sons of Liberty International, а также польские — ASBS Othago и European Security Academy.

— Тем самым американское государство здесь формально ни при чем, — пояснил военный эксперт Андрей Фролов. — В случае попадания в плен этот человек, получается, считается нанятым некоей компанией, а не государством. Кроме того, Пентагон не может вербовать иностранных граждан. Иностранного легиона у них нет, а потребность в этом есть. А ЧВК — идеальный вариант для набора не американцев.

наемник
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

По мнению эксперта, говорить о росте численности наемников не приходится.

— Судя по всему, те, кто очень сильно хотели, уехали еще год-полтора назад, — полагает Андрей Фролов. — Кто-то убит, кто-то ранен. Мне кажется, численность довольно стабильна, возможно, даже имеет тенденцию к снижению в последние месяцы. Приезд наемников имел массовый характер, когда всё казалось легкой прогулкой, и реклама была. А когда скрывать размер потерь стало невозможно, многие уже три раза подумают, стоит ли туда ехать.

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Вербовку активно ведут также правоэкстремистские и неонацист­ские организации из Германии, Испании, Чехии, Британии, Италии, Португалии, говорится в документе.

Кроме того, на полигоне сухопутных войск Польши Бедруско в 275 км к западу от Варшавы с 27 сентября проводятся практические занятия с 130 иностранными добровольцами по огневой, инженерной и медицинской подготовке. При этом отрабатываются вопросы ведения боя в различных условиях обстановки, применения беспилотников и противотанковых ракетных комплексов.

наемник
Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

— Это свидетельствует о неприкрытой помощи украинскому режиму, — рассказал «Известиям» Сергей Орджоникидзе. — Я не уверен, что все они — гражданские лица, которые приехали по идеологическим соображениям. Думаю, что многие из них — армейские солдаты и офицеры, которые сменили униформу на одежду наемников. Многие из них — профессионалы, и поехали туда не просто по своей воле, их туда направило правительство. Не все, конечно, но многие из них. Это часть оказания военной помощи Украине. И существенная часть. Они же там не просто кашеварами работают. Руководят средними, мелкими подразделениями, участвуют в подготовке украинских комбатантов и сами участвуют в боевых действиях.

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В зарубежной прессе регулярно появляются сообщения о гибели наемников из разных стран. К примеру, 1 октября издание Postimees сообщило о гибели эстонского наемника около города Лиман. А в сентябре британская The Telegraph сообщила, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВФУ, по всей видимости, начали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

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