Власти Украины халатно относятся к тому, как осуществляется производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 17 января, сообщил глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник в эфире украинского Radio NV.

«Мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять–шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика <...> Можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — пожаловался он.

Кроме того, как отметил Вьюнник, из-за непрофессиональности украинских властей местные производители БПЛА не имеют возможности грамотно планировать свой рабочий процесс.

17 января президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит БПЛА и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Ранее, 8 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Тогда же французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

6 января журнал Focus написал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что это ставит страну в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) 2 января заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

20 декабря сообщалось, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит этого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Он назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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