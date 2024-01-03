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WSJ предрекла Украине кризис из-за нехватки боеприпасов

WSJ: в начале 2024 года Украину ждет серьезный кризис из-за дефицита боеприпасов
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Такое заявление 2 января сделал колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

«Словом «кризис» злоупотребляют, но оно точно описывает то, с чем столкнется Украина в начале 2024 года», — написал Галстон.

Помимо этого, продолжил он, российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и она наращивает военное производство в несколько раз быстрее, чем Украина и ее союзники.

По мнению колумниста, киевский режим, скорее всего, будет вынужден пойти на соглашение о прекращении огня. Также он предположил, что в итоге такой шаг мог бы открыть Украине дверь для возможного членства в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Галстон допустил, что замороженные активы РФ могут быть использованы для восстановления Украины.

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2 января советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

Кроме того, 30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

Украинский министр финансов Сергей Марченко 31 декабря заявил, что за 2023 год страна получила от стран Запада $42,5 млрд. Он отметил, что лишь четверть от указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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