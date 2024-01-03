Советник военного руководства Украины назвал помощь Запада рецептом поражения

Нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи — это полноценный рецепт длительного поражения, заявил 2 января советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков.

«Это рецепт медленного и затяжного поражения Украины. Перекос в средствах огневой защиты дальнего боя с искусственными ограничениями, налагаемыми на Украину, является лишь одним из примеров, который приводит к такому выводу», — написал он в соцсети Х.

Этой репликой Белесков ответил на колонку историка и писателя Филипса О'Брайена в газете The Wall Street Journal, озаглавленную «Хочет ли Байден победы для Украины?». Автор называет смешным отсутствие у украинских военных оружия дальнего боя под вымышленными предлогами. По его мнению, всё это повод задуматься, чьей победы на самом деле хотят в Белом доме.

Ранее, 31 декабря, украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что за 2023 год страна получила от стран Запада $42,5 млрд. Он отметил, что лишь четверть от указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

До этого, 27 декабря, Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.