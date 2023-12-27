Президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными. Об этом 27 декабря написал хорватский журналист Зоран Метер по итогам визита украинского лидера в США.

«Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине «столько, сколько это будет возможным». Это симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву «столько, сколько потребуется», — указал он в своей публикации на портале Geopolitika.news.

По его словам, американский лидер изменил риторику и в отношении России. В частности, он перестал требовать стратегического поражения для Москвы.

До этого, 18 декабря, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что в конце декабря США объявят об очередном пакете помощи Украине, который будет последним из-за исчерпания ресурсов на поддержку Киева. Он отметил, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у руководства страны больше не будет доступных ресурсов на эти цели.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Позже, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что население Украины может быть истреблено, если Зеленский продолжит отказываться от мирных переговоров с Россией. Он отметил, что Киев потребовал миллиарды долларов на продолжение конфликта, вместо того чтобы прийти к мирному соглашению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.