На Украине озвучили полученную от стран Запада за год сумму

Украина за 2023 год получила от стран Запада $42,5 млрд. Об этом сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко в воскресенье, 31 декабря.

При этом он отметил, что лишь четверть от указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

«Мы привлекли $42,5 млрд на бюджетные нужды Украины, 25% из которых грантовая поддержка», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Марченко отметил также, что в 2023 году объем кредитных проектов Украины с международными финансовыми институтами стал самым большим за все время сотрудничества.

Несколькими днями ранее, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

27 декабря вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

До этого, 5 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении США грантовой помощи Украине, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитную форму сотрудничества с Киевом, считает он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.