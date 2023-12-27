В Киеве предупредили о задержках пенсий и зарплат госслужащим без помощи Запада

На Украине почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь. Об этом 27 декабря заявила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко в интервью Financial Times.

Так, задержки выплат коснутся 10 млн пенсионеров, 1,4 млн учителей и 500 тыс. госслужащих, если западные союзники не окажут помощь. Министр отметила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд. В последние годы выплаты зарплат и пенсий происходили за счет средств международной поддержки, а деньги, полученные с налогов граждан, шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С сентября этого года Киев пытается экономить и повысил налог на доходы банков, а также перераспределил налоги физических лиц. Свириденко рассказала, что за первые 11 месяцев 2023 года в казну государства поступило на $4,4 млрд больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также она отметила, что уровень безработицы на Украине оценивается в 18,9% и во многих секторах экономики наблюдается недостаток рабочей силы. Более того, подчеркнула она, украинский экспорт сильно ограничен в условиях конфликта. К тому же блокируется граница с Польшей, что негативно влияет на экономику. Свириденко призвала новое правительство Польши поспособствовать прекращению блокировки пограничных переходов. Она рассказала, что из-за польских протестов экспортеры потеряли $160 млн, а импортеры — $700 млн.

В заключение Свириденко заявила, что недостаток финансирования от западных стран приведет Украину к режиму «выживания». Она выразила надежду, что в Брюсселе одобрят помощь Киеву и деньги будут получены уже в марте.

Накануне, 26 декабря, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Берлина, сообщает «Газета.Ru»

Также 21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС, скорее всего, найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи. В тот же день Будапешт предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет.

До этого, 5 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении США грантовой помощи Украине, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитную форму сотрудничества с Киевом.

Также, 4 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Киеву.

В тот же день, 4 декабря, Демократическая и Республиканская партии США не смогли согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Отмечалось, что все попытки политических оппонентов в двухпартийных переговорах зашли в тупик из-за глубоких разногласий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.