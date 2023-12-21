Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

Будапешт предлагает Европейскому союзу (ЕС) воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан в четверг, 21 декабря.

В интервью, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые Евросоюз собирается передать Киеву, у него просто нет, и Еврокомиссия (ЕС) собирается получить эти деньги путем заимствования, а потом выделить их через бюджет объединения.

«Это €50 млрд. Кроме того, Европейскому союзу придется снова брать займы для этой новой поддержки. Мы не можем быть обременены финансовыми и экономическими последствиями плохого решения о переговорах о вступлении [Украины], пусть заплатят те, кто принял это плохое решение», — отметил венгерский премьер.

Он добавил, что позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать эти средства в течение пяти лет. По словам Орбана, Венгрия всегда будет «использовать ручной тормоз, когда наши национальные интересы будут затронуты».

Днем ранее Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. По его словам, в случае приема Киева в состав Евросоюза экономика объединения будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

Помимо этого он напомнил, что на внеочередном саммите ЕС, который, предположительно, состоится в конце января или начале февраля и на повестке которого будет обсуждение помощи Украине, ожидаются «гром и молнии».

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

10 декабря политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.