Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 7 тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет в Красноярском крае
Мир
Посол РФ указал на стремление Москвы считать Армению союзником
Армия
Российские военные уничтожили две бронемашины с командным составом ВСУ
Общество
Министр транспорта РФ заявил о суммарной мощности ледокольного флота в 700 МВт
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ

Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

Орбан: Венгрия предлагает ЕС не передавать Киеву деньги в течение пяти лет
0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Будапешт предлагает Европейскому союзу (ЕС) воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент Венгрии Виктор Орбан в четверг, 21 декабря.

В интервью, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые Евросоюз собирается передать Киеву, у него просто нет, и Еврокомиссия (ЕС) собирается получить эти деньги путем заимствования, а потом выделить их через бюджет объединения.

«Это €50 млрд. Кроме того, Европейскому союзу придется снова брать займы для этой новой поддержки. Мы не можем быть обременены финансовыми и экономическими последствиями плохого решения о переговорах о вступлении [Украины], пусть заплатят те, кто принял это плохое решение», — отметил венгерский премьер.

Он добавил, что позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать эти средства в течение пяти лет. По словам Орбана, Венгрия всегда будет «использовать ручной тормоз, когда наши национальные интересы будут затронуты».

Попали в бан: Австрия вслед за Венгрией и Словакией не захотела видеть Украину в ЕС
В Вене считают, что Киев не должен получать привилегий по сравнению с другими кандидатами

Днем ранее Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. По его словам, в случае приема Киева в состав Евросоюза экономика объединения будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

Помимо этого он напомнил, что на внеочередном саммите ЕС, который, предположительно, состоится в конце января или начале февраля и на повестке которого будет обсуждение помощи Украине, ожидаются «гром и молнии».

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

10 декабря политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023