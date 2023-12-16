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Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной

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Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее вступлении в сообщество. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner.

«Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето», — заявил Сийярто.

Он также заявил, что решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально». И подчеркнул что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в его принятии.

«Мы не участвуем в этом решении, не берем на себя ответственность за него и освобождаем себя от его последствий», — сказал Сийярто.

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Ранее, 15 декабря, Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

14 декабря саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку — позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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