Орбан назвал цену приема Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

«Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придется собрать дополнительно сумму от €150 млрд до €190 млрд», — пояснил глава правительства.

По его словам, в случае приема Украины в ЕС, экономика Евросоюза будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — заявил Орбан.

Помимо этого, он напомнил, что на внеочередном саммите ЕС, который предположительно состоится в конце января или начале февраля и на повестке которого будет обсуждение помощи Украине, ожидаются «гром и молнии».

Ранее, 13 декабря, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее страны». Так он прокомментировал высказывание Орбана о том, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, приняв Украину в свой состав, и Будапешт собирается этому помешать.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

После, 10 декабря, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС и ей не удалось его переубедить.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.