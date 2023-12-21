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Орбан допустил выделение ЕС помощи Украине в обход вето Венгрии

Орбан: члены ЕС могут обойти вето Венгрии на помощь Украине
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Евросоюз (ЕС) сможет выделить помощь Украине из долгосрочного бюджета даже несмотря на вето, которое наложил Будапешт, в том случае, если остальные страны заключат соответствующее соглашение. Об этом 21 декабря сообщает заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Члены ЕС могут справиться с отказом Венгрии от совместной помощи Украине, заключив отдельное соглашение между остальными 26 членами союза», — цитирует его агентство Bloomberg.

В комментарии СМИ политик еще раз напомнил, что Венгрия против того, чтобы Киеву был выделен новый объем помощи от ЕС. Вместо этого там настаивают на более краткосрочном оказании поддержки. Он также добавил, что данный вопрос должен рассматриваться отдельно от разморозки средств, которые ЕС обещал выделить Венгрии.

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Ранее 21 декабря сообщалось, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. В интервью Орбана, опубликованном на сайте венгерского правительства, он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у него просто нет.

18 декабря газета Financial Times сообщала, что страны — члены Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Как рассказали парламентарии изданию, после такого решения венгерских властей в ЕС могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины

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