FT узнала об обсуждении в ЕС возможности лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Страны — члены Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на евродипломатов в понедельник, 18 декабря.

Издание напомнило, что 15 декабря на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

Как рассказали парламентарии изданию, после такого решения венгерских властей в ЕС могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества.

«Некоторые чиновники рассматривают возможность возобновления так называемой процедуры наказания по ст. 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению избирательных прав отдельной страны», — передает газета.

При этом данный процесс может быть заблокирован любым другим членом объединения, однако, как отметили авторы материала, после прошедших недавно выборов в Польше в ЕС не осталось гарантированного защитника Венгрии.

Однако, как уточняется в статье, многие члены Евросоюза обеспокоились по поводу возможного использования такой крайней меры, которая, по сути, «является самым большим оружием ЕС против государства-члена».

Вместо этого, по словам ряда европейских чиновников, приоритетом является убедить Орбана отказаться от блокировки финансирования Украины. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.

«Возможно, Венгрия может создать еще больше проблем в будущем. Может быть, Венгрия заставит нас использовать несколько разных инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине», — отметил в беседе с изданием высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на саммите.

Встреча по Украине, на которой Венгрия блокировала выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря. По ее итогам посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Ранее, 8 декабря, Орбан отмечал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.