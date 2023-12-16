Реклама
Прямой эфир
Мир
Застрявших из-за метели в Казахстане российских дальнобойщиков спасли
Общество
Более 10 рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Волгограда из-за непогоды
Мир
Демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников прошла в Тель-Авиве
Мир
Оператор телеканала Al Jazeera погиб при ударе ЦАХАЛ по школе на юге Газы
Наука и техника
В Японии впервые удалось воссоздавать изображение из мозга человека с помощью ИИ
Экономика
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Здоровье
Психолог рассказала о способах улучшить память
Здоровье
Педиатр назвала самый опасный подарок ребенку на Новый год
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» допущена к старту с Байконура
Общество
В регионах юга РФ около 600 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Общество
Россияне отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем
Общество
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Спорт
Российские школьники показали высокое мастерство на турнире по гольфу
Мир
На Украине заявили о пожаре на складе в Днепропетровской области
Общество
Почтовую марку с героями «Спокойной ночи, малыши» выпустили к 60-летию передачи

В Литве намекнули Венгрии на выход из ЕС из-за позиции по Украине

Посол Литвы в ЕС намекнул на необходимость Венгрии покинуть блок из-за Украины
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Соответствующее сообщение литовский политик разместил на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) 15 декабря.

Пранцкявичюс не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

«Я хочу, чтобы оно (государства-член ЕС. — Ред.) никогда не просило солидарности других и никогда не сталкивалось с вето на жизненно важную помощь союзников во времена наибольшей нужды», — написал литовский дипломат.

Он также пожелал государству никогда не сталкиваться с боевыми действиями и не оказываться в ситуации, в которой оказалась Украина.

По мнению Пранцкявичюса, если эта страна не готова изменить свою позицию, что у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы
При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

Ранее, 15 декабря, именно Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года. 14 декабря саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что республика намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку — позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован в июне 2023 года. 14 декабря европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023