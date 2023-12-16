В Литве намекнули Венгрии на выход из ЕС из-за позиции по Украине

Посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Соответствующее сообщение литовский политик разместил на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) 15 декабря.

Пранцкявичюс не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

«Я хочу, чтобы оно (государства-член ЕС. — Ред.) никогда не просило солидарности других и никогда не сталкивалось с вето на жизненно важную помощь союзников во времена наибольшей нужды», — написал литовский дипломат.

Он также пожелал государству никогда не сталкиваться с боевыми действиями и не оказываться в ситуации, в которой оказалась Украина.

По мнению Пранцкявичюса, если эта страна не готова изменить свою позицию, что у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

Ранее, 15 декабря, именно Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года. 14 декабря саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Кроме того, председатель Евросовета сообщил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что республика намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку — позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, который был согласован в июне 2023 года. 14 декабря европейские лидеры решили инициировать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз (ЕС).