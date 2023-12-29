Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, так как страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Об этом 28 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо политика, направленное в этом месяце Межведомственной координационной группе доноров.

«Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года», — говорится в письме.

Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. Он также напомнил о том, что обещанная финансовая помощь на сумму более $110 млрд задерживается из-за политической борьбы в США и Европейском союзе (ЕС).

«Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды», — заявил премьер.

О том, как отреагировали на письмо получатели и состоится ли встреча раньше, пока неизвестно.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Министр отметила, что в последние годы выплаты зарплат и пенсий происходили за счет средств международной поддержки, а деньги, полученные с налогов граждан, шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что недостаток помощи от западных стран приведет страну к режиму «выживания».

Ранее, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС, скорее всего, найдет механизм поддержки Украины в обход вето Будапешта на выделение €50 млрд помощи. В тот же день Будапешт предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет.

До этого, 5 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении США грантовой помощи Украине, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитную форму сотрудничества с Киевом.

4 декабря Демократическая и Республиканская партии США не смогли согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Отмечалось, что все попытки политических оппонентов в двухпартийных переговорах зашли в тупик из-за глубоких разногласий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.