Блинкен объявил о выделении Украине пакета помощи на $250 млн

Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует информагентство Reuters в среду, 27 декабря.

«США предоставят Украине вооружение и технику на сумму до $250 млн, включая боеприпасы ПВО (противовоздушная оборона. — Ред.) и артиллерийские боеприпасы», — сказано в публикации.

Также Блинкен назвал этот пакет финальным в текущем году.

Между тем на официальном сайте Пентагона отмечается, что в пакет помощи войдут боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS) и высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Кроме того, запланировано предоставить Киеву зенитные ракеты «Стингер», компоненты системы ПВО, а также ракеты TOW.

В списке помощи Украине есть и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4, а также более 15 млн патронов к стрелковому оружию.

Ранее в тот же день Reuters сообщало о намерении Вашингтона выделить дополнительные $20 млн военной помощи Украине. Сообщалось, что США почти исчерпали свои ресурсы для поддержки Киева из-за того, что конгресс не одобрил новые ассигнования.

Перед этим, 21 декабря, Блинкен заявил, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду, что конгресс одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине как можно скорее, так как время не на стороне Вашингтона. По его словам, дальнейшее финансирование Киева может быть согласовано уже в январе.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.