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Блинкен рассказал о разработанном США плане будущего развития Украины

Блинкен: у США есть план развития Украины без выделения денег
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Фото: Global Look Press/Luis Barron
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У США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам года, трансляция которой велась на YouTube-канале CBS News.

«У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости», — подчеркнул он.

Однако для осуществления данного плана Вашингтон и его союзники должны помочь Киеву «преодолеть эти зиму, весну и лето», добавил Блинкен. По его словам, эта поддержка позволит стране самостоятельно стоять на ногах.

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Ранее в этот день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил надежду, что конгресс одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине как можно скорее, так как время не на стороне Вашингтона. По его словам, дальнейшее финансирование Киева может быть согласовано уже в январе.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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